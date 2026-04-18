Элина Свитолина – Каролина Мухова. Полуфинал в Штутгарте. Видеообзор матча

18 апреля украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла Каролине Муховой в четвертьфинале турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия).

Украинка потерпела поражение в трех сетах со счетом 4:6, 6:2, 4:6 за 2 часа и 16 минут.

В финале Штутгарта Мухова поборется с Еленой Рыбакиной.

🏆 WTA 500 Штутгарт. Грунт в помещении, 1/2 финала

Элина Свитолина (Украина) [4] – Каролина Мухова (Чехия) [7] – 4:6, 6:2, 4:6

