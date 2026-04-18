ВИДЕО. Украинец забил третий мяч в чемпионате Англии. Ждал 3 месяца

20-летний украинский футболист Тимур Тутеров отметился забитым мячом за «Эксетер Сити» в матче 44-го тура Первой лиги.

Тимур начал домашний поединок против «Стокпорта» на скамейке запасных. На поле Тутеров появился во втором тайме – на 62-й минуте.

Прошло совсем немного времени после выхода Тимура, как украинец забил на 70-й минуте и сравнял счет – 2:2.

Этот гол стал третьим для Тутерова в составе «Эксетер Сити», за который он выступает на правах аренды.

Два первых мяча украинец забил за английский клуб в двух первых матчах. Также на его счету одна результативная передача.

