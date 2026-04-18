Тренер Кудровки: «Им Динамо забить не может... А мы останемся в УПЛ»

Наставник Кудровки Василий Баранов оценил поражение 0:1 в матче чемпионата Украины против Металлиста 1925 и выразил уверенность, что команда сохранит место в элите.

«Отмечаю работу своих ребят, но удача отвернулась. Жаль проигрывать на последних минутах. У них лучшая оборона чемпионата? Показывали своим игрокам проблемы, но Металлисту 1925 Динамо забить не может с их игроками, так что нам тяжело. Были какие-то подходы и удары, но мы пытались бороться, а не сидеть в глухой обороне».

«Где-то удача отвернулась в последних матчах, а мяч в ворота не идет. Удачу нужно заслужить. А наша игра и характер – я уверен, что мы останемся в УПЛ. И даже без переходных матчей», – сказал Баранов.

Кудровка с 21 очками идет в зоне переходных матчей.