Легенда киевского Динамо пережил заказанную атаку
Шовковский рассказал резонансную историю
Бывший вратарь и главный тренер киевского «Динамо», украинский специалист Александр Шовковский рассказал, что недавно стал жертвой заказной атаки со стороны украинских СМИ.
– Знаете ли вы, что против вас была заказана негативная атака в СМИ?
– Да, знаю, кто, когда и как. Возможно, об этом я когда-нибудь напишу в следующей книге.
После увольнения с должности главного тренера киевского «Динамо» Александр Шовковский активизировал свою работу в качестве депутата Киевсовета и существенно улучшил показатели посещаемости заседаний.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный тренер оценил шансы «Динамо» попасть в тройку призеров
Знаменитый тренер не хочет видеть иностранного специалиста
А раньше я думал что он хороший человек,но чем больше времени проходит тем больше вижу насколько он гнилой человек,ужас просто как я им восхищался в свое время (