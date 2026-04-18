Локомотив укрепил лидерство. Результаты матчей 27-го тура Второй лиги
Во Второй лиге стартовала игровая программа 27-го тура
В субботу, 18 апреля, во Второй лиге состоялись матчи 27-го тура. Команды групп А и Б провели четыре поединка.
Лидер группы А потерял очки. «Полесье-2» на выезде сыграло вничью с винницкой «Нивой».
В группе Б прошли матчи лидеров. Киевский «Локомотив» одержал минимальную победу над «Александрией-2». «Чайка» и «Колос-2» сыграли вничью 1:1, что позволило «Локомотиву» закрепиться на первом месте.
Вторая лига. 27-й тур, 18 апреля
Александрия-2 – Локомотив – 0:1
Гол: Мельниченко, 24
Чайка – Колос-2 – 1:1
Голы: Гопкало, 67 – Недоля, 90 (пенальти)
Нива Винница – Полесье-2 – 1:1
Голы: Загорулько, 38 – Микитюк, 79
Ужгород – Вильхивцы – 0:1
Гол: Боцькив, 73
Видеозаписи матчей
Александрия-2 – Локомотив – 0:1
Чайка – Колос-2 – 1:1
Нива Винница – Полесье-2 – 1:1
Ужгород – Вильхивцы – 0:1
