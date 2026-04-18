  4. Локомотив укрепил лидерство. Результаты матчей 27-го тура Второй лиги
Украина. Вторая лига
18 апреля 2026, 17:34
Во Второй лиге стартовала игровая программа 27-го тура

В субботу, 18 апреля, во Второй лиге состоялись матчи 27-го тура. Команды групп А и Б провели четыре поединка.

Лидер группы А потерял очки. «Полесье-2» на выезде сыграло вничью с винницкой «Нивой».

В группе Б прошли матчи лидеров. Киевский «Локомотив» одержал минимальную победу над «Александрией-2». «Чайка» и «Колос-2» сыграли вничью 1:1, что позволило «Локомотиву» закрепиться на первом месте.

Вторая лига. 27-й тур, 18 апреля

Александрия-2 – Локомотив – 0:1

Гол: Мельниченко, 24

Чайка – Колос-2 – 1:1

Голы: Гопкало, 67 – Недоля, 90 (пенальти)

Нива Винница – Полесье-2 – 1:1

Голы: Загорулько, 38 – Микитюк, 79

Ужгород – Вильхивцы – 0:1

Гол: Боцькив, 73

Видеозаписи матчей

Александрия-2 – Локомотив – 0:1

Чайка – Колос-2 – 1:1

Нива Винница – Полесье-2 – 1:1

Ужгород – Вильхивцы – 0:1

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Колос-2 Ковалевка.
67’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Чайка.
