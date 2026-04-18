18 апреля 2026, 17:17 | Обновлено 18 апреля 2026, 17:57
Аналитики назвали финалистов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций

Портал Football Meets Data считает, что донецкий «Шахтер» не сможет преодолеть «Кристал Пэлас»

Лига конференций. Шахтер – Кристал Пэлас

С 14 по 16 апреля, были сыграны еврокубковые матчи, по итогам которых определились все полуфиналисты Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Борьбу за титул третьего по рангу турнира продолжит и представитель Украины – донецкий «Шахтер» одолел нидерландский «АЗ Алкмаар» и в следующем раунде встретится с английским «Кристал Пэлас».

Аналитический портал Football Meets Data смоделировал, какие команды пробьются в финал на основании многочисленных симуляций – суперкомпьютер считает, что «горняки» не смогут преодолеть полуфинальный барьер.

Финалисты еврокубковых турниров (по версии Football Meets Data):

  • ПСЖ (Франция) – Бавария (Германия)
  • Атлетико (Испания) – Арсенал (Англия)

Финал Лиги чемпионов: Бавария – Арсенал

  • Брага (Португалия) – Фрайбург (Германия)
  • Ноттингем (Англия) – Астон Вилла (Англия)

Финал Лиги Европы: Фрайбург – Астон Вилла

  • Шахтер (Украина) – К ристал Пэлас (Англия)
  • Райо Вальекано (Испания) – Страсбург (Франция)

Финал Лиги конференций: К ристал Пэлас (Англия) – Страсбург (Франция)

Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
Соснуть такі аналітики..
