Аналитики назвали финалистов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций
Портал Football Meets Data считает, что донецкий «Шахтер» не сможет преодолеть «Кристал Пэлас»
С 14 по 16 апреля, были сыграны еврокубковые матчи, по итогам которых определились все полуфиналисты Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.
Борьбу за титул третьего по рангу турнира продолжит и представитель Украины – донецкий «Шахтер» одолел нидерландский «АЗ Алкмаар» и в следующем раунде встретится с английским «Кристал Пэлас».
Аналитический портал Football Meets Data смоделировал, какие команды пробьются в финал на основании многочисленных симуляций – суперкомпьютер считает, что «горняки» не смогут преодолеть полуфинальный барьер.
Финалисты еврокубковых турниров (по версии Football Meets Data):
- ПСЖ (Франция) – Бавария (Германия)
- Атлетико (Испания) – Арсенал (Англия)
Финал Лиги чемпионов: Бавария – Арсенал
- Брага (Португалия) – Фрайбург (Германия)
- Ноттингем (Англия) – Астон Вилла (Англия)
Финал Лиги Европы: Фрайбург – Астон Вилла
- Шахтер (Украина) – К ристал Пэлас (Англия)
- Райо Вальекано (Испания) – Страсбург (Франция)
Финал Лиги конференций: Кристал Пэлас (Англия) – Страсбург (Франция)
Final matchups that appear most often in our simulations (as of 17 Apr):— Football Meets Data (@fmeetsdata) April 17, 2026
🔵 UCL: 🏴 Arsenal v 🇩🇪 Bayern
🟠 UEL: 🏴 Aston Villa v 🇩🇪 Freiburg
🟢 UECL: 🏴 C. Palace v 🇫🇷 Strasbourg
