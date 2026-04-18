Где смотреть финал Кубка Испании Атлетико – Реал Сосьедад
Смотрите 18 апреля в 22:00 главный матч испанского турнира
18 апреля в 22:00 начнется финальный матч Кубка Испании, в котором встретятся «Атлетико» Мадрид и «Реал Сосьедад».
Судьба турнира будет разыграна в городе Испания на арене «Эстадио де Ла Картуха».
Действующим обладателем Кубка Испании является «Барселона», которая в 2025 году в финале обыграла мадридский «Реал» в дополнительное время (3:2).
За свою историю «Атлетико» одержал 10 побед в Кубке Испании, тогда как «Реал» выигрывал турнир лишь трижды.
Где смотреть финал Кубка Испании Атлетико – Реал Сосьедад
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Maincast TV.
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
