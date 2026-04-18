Обнародована заявка женской сборной Украины на игру отбора ЧМ с Испанией
Сине-желтая команда сыграет матч 4-го тура квалификации ЧМ-2027
Обнародована заявка женской сборной Украины на матч 4-го тура квалификации чемпионата мира 2027 по футболу.
14 апреля в 21:30 в Кордове на стадионе Нуэво Арканхель сыграют сборные Испании и Украины.
В предыдущих матчах сборная Украины под руководством Ии Андрущак уступила Англии (1:6), Испании (1:3) и Исландии (0:1).
Турнирное положение: Англия (9 очков), Испания (6 очков), Исландия (3), Украина (0).
Заявка женской сборной Украины на матч против Испании
- 1. Боклач, 2. Подольская, 3. Петрик, 4. Котик, 5. Андрухив, 6. Семкив, 7. Калинина, 8. Шайнюк, 9. Бойчук, 10. Савка, 11. Молодюк, 12. Келюшик, 13. Заборовец, 14. Котяш, 15. Кунина, 16. Овдийчук, 17. Апанащенко, 18. Корсун, 19. Кравчук, 20. Глущенко, 21. Ольхова, 22. Басанская, 23. Самсон
