Обнародована заявка женской сборной Украины на игру отбора ЧМ с Испанией

Обнародована заявка женской сборной Украины на матч 4-го тура квалификации чемпионата мира 2027 по футболу.

14 апреля в 21:30 в Кордове на стадионе Нуэво Арканхель сыграют сборные Испании и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В предыдущих матчах сборная Украины под руководством Ии Андрущак уступила Англии (1:6), Испании (1:3) и Исландии (0:1).

Турнирное положение: Англия (9 очков), Испания (6 очков), Исландия (3), Украина (0).

Заявка женской сборной Украины на матч против Испании

1. Боклач, 2. Подольская, 3. Петрик, 4. Котик, 5. Андрухив, 6. Семкив, 7. Калинина, 8. Шайнюк, 9. Бойчук, 10. Савка, 11. Молодюк, 12. Келюшик, 13. Заборовец, 14. Котяш, 15. Кунина, 16. Овдийчук, 17. Апанащенко, 18. Корсун, 19. Кравчук, 20. Глущенко, 21. Ольхова, 22. Басанская, 23. Самсон

Инфографика