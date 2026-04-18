Украина. Премьер лига
18 апреля 2026, 13:07
569
0

Буковина определилась с тренером и приоритетами в Украинской Премьер-лиге

Владимир Дубинский – о потенциальном выходе в элитный дивизион и задачах для Сергея Шищенко

18 апреля 2026, 13:07 |
569
0
Буковина определилась с тренером и приоритетами в Украинской Премьер-лиге
ФК Буковина Черновцы

Председатель наблюдательного совета черновицкой «Буковины» Владимир Дубинский рассказал о целях и задачах своей команды в следующем сезоне после потенциального выхода в элитный дивизион, а также подтвердил, что нынешний наставник Сергей Шищенко продолжит руководить командой и заниматься комплектованием состава во время летнего трансферного окна.

– Учитывая вероятный выход в УПЛ, какой будет трансферная политика клуба? Болельщики также интересуются, увидим ли мы легионеров в составе «желто-черных»...

– Мы уже общались с менеджментом, спортивным отделом, тренерским штабом. Основной костяк команды останется. Не будет такого, что команда вышла в УПЛ – и сразу полная перестройка.

Да, кто-то действительно покинет «Буковину». Однако мы понимаем, на какие позиции нужно усиление, и главный тренер также высказал свои пожелания.

Что касается легионеров – скорее всего, мы их увидим. Сейчас рассматриваются три-четыре кандидаты на позиции, где нет хороших вариантов с УПЛ. Но я просил максимально рассматривать наших игроков, чтобы мы были украинской командой.

Наш клуб не настолько мощный, что может позволить себе какие-то громкие трансферы. Я надеюсь, что уже в начале июня у нас будет понимание, кто будет с командой в следующем сезоне.

– Если «Буковина» оформит выход в УПЛ, можете ли сейчас сказать, какую задачу-минимум вы будете ставить перед главным тренером на этот дебютный сезон?

– Сейчас трудно что-то об этом говорить, поэтому не хочу никого пугать и никого обманывать. Основная задача – ознакомиться с элитным дивизионом и закрепиться в УПЛ, а дальше все зависит от таланта Сергея Юрьевича Шищенко и игроков, которых он пригласит в команду.

Уже зимой будет больше понимания, как и куда двигаться. Главная задача, которая будет в начале – это не отставать и быть в середине, а дальше двигаться вперед. Очень хочется, чтобы наши болельщики могли увидеть своими глазами лучшие клубы в Черновцах. И чтобы мы все радовались команде.

Поэтому будем надеяться, что Сергею Юрьевичу удастся собрать команду, которая будет показывать такой же яркий и красивый футбол. А какие будут результаты, покажет время. Сейчас я могу сказать, что клуб ментально и организационно готов к УПЛ, я полностью уверен в этом.

Мы видим, какая сейчас у нас команда, какие профессионалы работают в клубе, как мы все четко двигаемся к цели. Очень классная атмосфера в раздевалке, все очень дружеские.

Да, у нас есть большие вопросы по полю, по освещению, по тренировочной базе, но мы над этим работаем. Вы могли видеть первые изменения на стадионе, которые произошли за последнее лето. И я надеюсь, что вы будете очень удивлены тем, что вы увидите этим летом уже. Да, вопросов разных очень много, но мы стабильно двигаемся вперед, – подытожил Дубинский.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины Буковина Черновцы Владимир Дубинский Сергей Шищенко
