Футболист, который принадлежит Динамо, перестал получать игровую практику
Олег Саленко сообщил, что его сын не может временно выступать за «Зарю» из-за травмы
Полузащитник киевского «Динамо» Роман Саленко, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо», не выходил на поле с 13 марта из-за травмы. Об этом сообщил его отец Олег Саленко:
– Почему ваш сын сейчас в «Заре» получает так мало игрового времени?
– У него сейчас травма, поэтому он проходит лечение.
– У «Зари» он в аренде, но надеется в ближайшее время вернуться в «Динамо». Что вы об этом думаете?
– Все может быть, пока не хочу обо всем говорить, – рассказал Саленко-старший.
Талантливый полузащитник провел 17 матчей за луганский клуб, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. К «Заре» Саленко присоединился во время летнего трансферного окна.
