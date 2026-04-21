Футболист, который принадлежит Динамо, перестал получать игровую практику

Полузащитник киевского «Динамо» Роман Саленко, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо», не выходил на поле с 13 марта из-за травмы. Об этом сообщил его отец Олег Саленко:

– Почему ваш сын сейчас в «Заре» получает так мало игрового времени?

– У него сейчас травма, поэтому он проходит лечение.

– У «Зари» он в аренде, но надеется в ближайшее время вернуться в «Динамо». Что вы об этом думаете?

– Все может быть, пока не хочу обо всем говорить, – рассказал Саленко-старший.

Талантливый полузащитник провел 17 матчей за луганский клуб, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. К «Заре» Саленко присоединился во время летнего трансферного окна.