Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Футболист, который принадлежит Динамо, перестал получать игровую практику
Украина. Премьер лига
269
0

Футболист, который принадлежит Динамо, перестал получать игровую практику

Олег Саленко сообщил, что его сын не может временно выступать за «Зарю» из-за травмы

ФК Динамо Киев. Роман Саленко

Полузащитник киевского «Динамо» Роман Саленко, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо», не выходил на поле с 13 марта из-за травмы. Об этом сообщил его отец Олег Саленко:

– Почему ваш сын сейчас в «Заре» получает так мало игрового времени?

– У него сейчас травма, поэтому он проходит лечение.

– У «Зари» он в аренде, но надеется в ближайшее время вернуться в «Динамо». Что вы об этом думаете?

– Все может быть, пока не хочу обо всем говорить, – рассказал Саленко-старший.

Талантливый полузащитник провел 17 матчей за луганский клуб, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. К «Заре» Саленко присоединился во время летнего трансферного окна.

По теме:
Обладатель Кубка Украины рассказал, кто победит в матче Буковина – Динамо
Журналист назвал футболиста Динамо, о котором можно забыть
Важное сообщение. Буковина обратилась к фанатам перед матчем с Динамо
Динамо Киев Заря Луганск Роман Саленко Олег Саленко трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«До финала – один шаг». Спортивный директор Буковины – о матче с Динамо
Футбол | 21 апреля 2026, 09:40 5
«До финала – один шаг». Спортивный директор Буковины – о матче с Динамо
«До финала – один шаг». Спортивный директор Буковины – о матче с Динамо

Григорий Чурилов дал эксклюзивное интервью Sport.ua накануне полуфинального матча на Кубок Украины

Ротань вышел с заявлением после поражения Полесья от Шахтера
Футбол | 21 апреля 2026, 07:10 5
Ротань вышел с заявлением после поражения Полесья от Шахтера
Ротань вышел с заявлением после поражения Полесья от Шахтера

«Волки» проиграли 0:1

Известный тренер отказался возглавить сборную Украины
Футбол | 21.04.2026, 08:10
Известный тренер отказался возглавить сборную Украины
Известный тренер отказался возглавить сборную Украины
Житомирское проклятие снято. Шахтер впервые обыграл Полесье
Футбол | 20.04.2026, 19:57
Житомирское проклятие снято. Шахтер впервые обыграл Полесье
Житомирское проклятие снято. Шахтер впервые обыграл Полесье
Не только Ванат. Жирона потеряла еще одного украинца перед матчем Ла Лиги
Футбол | 21.04.2026, 10:10
Не только Ванат. Жирона потеряла еще одного украинца перед матчем Ла Лиги
Не только Ванат. Жирона потеряла еще одного украинца перед матчем Ла Лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, что он ушел так рано. Мог бы заиграть в Европе»
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, что он ушел так рано. Мог бы заиграть в Европе»
20.04.2026, 10:14 4
Футбол
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
20.04.2026, 00:15 3
Бокс
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не хочу видеть эту команду в футболе»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не хочу видеть эту команду в футболе»
19.04.2026, 09:42 2
Футбол
Решение принято. Лунин получил топ-предложение и выбрал, за кого играть
Решение принято. Лунин получил топ-предложение и выбрал, за кого играть
20.04.2026, 08:22 9
Футбол
Определена чемпионка престижного турнира WTA 500 в Штутгарте
Определена чемпионка престижного турнира WTA 500 в Штутгарте
19.04.2026, 15:29 9
Теннис
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
20.04.2026, 08:29 3
Футбол
Плотницкий возвращается. Лосано объявил состав на Лигу наций
Плотницкий возвращается. Лосано объявил состав на Лигу наций
20.04.2026, 08:30 10
Волейбол
В чемпионской гонке всё только начинается. Арсенал уступил Манчестер Сити
В чемпионской гонке всё только начинается. Арсенал уступил Манчестер Сити
19.04.2026, 20:26 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем