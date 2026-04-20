Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Саленко оценил перспективы Динамо и назвал победителя Премьер-лиги 2025/26
Украина. Премьер лига
20 апреля 2026, 15:41 |
Киевскому клубу необходимо победить в Кубке Украины, чтобы попасть в еврокубки в следующем сезоне

Бывший игрок киевского «Динамо» Олег Саленко оценил перспективы «бело-синих» в нынешнем сезоне, а также назвал победителя Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26:

– Как думаете, кто станет чемпионом? И что ждет «Динамо»?

– «Шахтер». «Динамо» нужно выигрывать Кубок, чтобы попасть в еврокубки.

– В чемпионате команда Игоря Костюка сможет догнать «Полесье»?

– Думаю, что нет. Четвертое место ничего команде не дает.

– Как вам вообще чемпионат Украины?

– Сейчас чемпионат немного потерял в уровне – это понятно всем. В стране идет война, многие игроки уехали, молодежь также за границей. «Шахтер» продолжает делать ставку на легионеров, а «Динамо» – на своих исполнителей. И, по-моему, это сейчас правильный путь, – рассказал Саленко.

Киевский клуб набрал 44 балла и разместился на пятой позиции в турнирной таблице элитного дивизиона. В Кубке Украины «бело-синие» сыграют против черновицкой «Буковины» в полуфинале, который состоится 21 апреля.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Шахтер Донецк Кубок Украины по футболу Буковина Черновцы Буковина - Динамо Олег Саленко
Николай Тытюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем