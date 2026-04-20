Саленко оценил перспективы Динамо и назвал победителя Премьер-лиги 2025/26

Бывший игрок киевского «Динамо» Олег Саленко оценил перспективы «бело-синих» в нынешнем сезоне, а также назвал победителя Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26:

– Как думаете, кто станет чемпионом? И что ждет «Динамо»?

– «Шахтер». «Динамо» нужно выигрывать Кубок, чтобы попасть в еврокубки.

– В чемпионате команда Игоря Костюка сможет догнать «Полесье»?

– Думаю, что нет. Четвертое место ничего команде не дает.

– Как вам вообще чемпионат Украины?

– Сейчас чемпионат немного потерял в уровне – это понятно всем. В стране идет война, многие игроки уехали, молодежь также за границей. «Шахтер» продолжает делать ставку на легионеров, а «Динамо» – на своих исполнителей. И, по-моему, это сейчас правильный путь, – рассказал Саленко.

Киевский клуб набрал 44 балла и разместился на пятой позиции в турнирной таблице элитного дивизиона. В Кубке Украины «бело-синие» сыграют против черновицкой «Буковины» в полуфинале, который состоится 21 апреля.