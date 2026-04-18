  Андрей АНИЩЕНКО: «Мы провели две разные части игры»
Андрей АНИЩЕНКО: «Мы провели две разные части игры»

Наставник «Металлиста» прокомментировал результат матча с «Буковиной»

ФК Металлист. Андрей Анищенко

В матче 24-го тура Первой лиги «Металлист» в Ужгороде принимал «Буковину» и уступил со счетом 1:2. Итог поединка подвел главный тренер харьковского клуба Андрей Анищенко.

– Мы хорошо понимаем, в каком клубе и команде мы находимся с какой историей этот клуб. Понимаем, чего от нас постоянно ждут болельщики, и стараемся быть лучше в каждом матче. Но не всегда это выходит.

Мы провели две разные части игры, которые отличаются действиями наших игроков в атаке. Первый тайм был безынициативным и несколько «беззубым» в атаке. Второй тайм стал контрастом: появились моменты, давление на оборону соперника, хорошие атаки. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы получить хотя бы один балл.

– Сегодня команде не хватало ресурса из-за дисквалификации и травм. Насколько это повлияло на игру?

– Эта тема у нас присутствует на постоянной основе. Когда выпадает игрок, стабильно проводящий матч за матчем, интегрировать сразу ребят, не имеющих достаточной игровой практики – тяжеловато. Но они должны делать это: выходить, выдерживать темп и ритм игры. Игровую практику они могут получить только непосредственно в матчах.

– Был ли сегодня готов выйти на поле Василий Луцив, чтобы усилить атаку в конце встречи?

– К сожалению, он еще совсем не готов, в первую очередь из-за физической формы. От нее многое зависит, поэтому ему еще нужно время.

– Наконец-то завершился период с матчами через три дня на четвертый. Теперь команда возвращается в недельный цикл. Это поможет в подготовке?

– Если бы у нас было достаточно игроков на то, чтобы перекрывать потери без особого труда, то мы бы без проблем играли через три дня на четвертый. А так, для нас каждую неделю – это важно. Подготовка наших игроков нуждается именно в таком цикле, ведь у нас много молодежи, которой нужно многому учиться для дальнейшей игры. Когда у нас есть полноценный тренировочный процесс, нам становится немного легче.

чемпионат Украины по футболу пресс-конференция Первая лига Украины Металлист Харьков Буковина Черновцы Андрей Анищенко
Сергей Турчак Источник: ФК Металлист
