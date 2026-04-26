Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
Лига конференций
26 апреля 2026, 08:22
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером

Крис Ричардс – о матче с «горняками»

Getty Images/Global Images Ukraine. Крис Ричардс

Защитник «Кристал Пэлас» Крис Ричардс поделился своими ожиданиями от полуфинального противостояния Лиги конференций против донецкого «Шахтера».

«Если хочешь быть среди лучших, нужно обыгрывать сильнейших. Мы надеемся продемонстрировать качественную игру, пробиться в финал и в итоге завоевать трофей. Но понимаем, что сначала нужно пройти два непростых матча», – сказал Ричардс.

Поединки полуфинала Лиги конференций между украинской и английской командами пройдут 30 апреля и 7 мая. В другом полуфинале сыграют «Страсбург» и «Райо Вальекано».

Кристал Пэлас Крис Ричардс Лига конференций Шахтер Донецк
Дмитрий Олийченко Источник: УЕФА
Оцените материал
(37)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анатолий Трубин, Марина Галаган и их особенный день

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем