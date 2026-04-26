Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером

Защитник «Кристал Пэлас» Крис Ричардс поделился своими ожиданиями от полуфинального противостояния Лиги конференций против донецкого «Шахтера».

«Если хочешь быть среди лучших, нужно обыгрывать сильнейших. Мы надеемся продемонстрировать качественную игру, пробиться в финал и в итоге завоевать трофей. Но понимаем, что сначала нужно пройти два непростых матча», – сказал Ричардс.

Поединки полуфинала Лиги конференций между украинской и английской командами пройдут 30 апреля и 7 мая. В другом полуфинале сыграют «Страсбург» и «Райо Вальекано».