Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
Крис Ричардс – о матче с «горняками»
Защитник «Кристал Пэлас» Крис Ричардс поделился своими ожиданиями от полуфинального противостояния Лиги конференций против донецкого «Шахтера».
«Если хочешь быть среди лучших, нужно обыгрывать сильнейших. Мы надеемся продемонстрировать качественную игру, пробиться в финал и в итоге завоевать трофей. Но понимаем, что сначала нужно пройти два непростых матча», – сказал Ричардс.
Поединки полуфинала Лиги конференций между украинской и английской командами пройдут 30 апреля и 7 мая. В другом полуфинале сыграют «Страсбург» и «Райо Вальекано».
