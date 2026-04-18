Филипп БУДКОВСКИЙ: «Мы провалили второй тайм матча против Динамо»

Форвард луганской Зари Филипп Будковский поделился эмоциями после поражения своей команды в матче против киевского Динамо (1:3) в 24-м туре УПЛ.

– Игра хорошо началась для вас – вы забили первыми. Что потом пошло не так ли?

– К сожалению, потеряли концентрацию, обрезались и пропустили гол в свои ворота.

– Что случилось с командой во втором тайме?

– Второй тайм мы провалили, просто перестали играть в футбол, – сказал форвард.

В нынешнем сезоне луганская Заря занимает 8 строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 32 турнирных балла после 23 сыгранных матчей.