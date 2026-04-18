Филипп БУДКОВСКИЙ: «Мы провалили второй тайм матча против Динамо»
Форвард «Зари» нашел причины поражения в матче 24 тура УПЛ
Форвард луганской Зари Филипп Будковский поделился эмоциями после поражения своей команды в матче против киевского Динамо (1:3) в 24-м туре УПЛ.
– Игра хорошо началась для вас – вы забили первыми. Что потом пошло не так ли?
– К сожалению, потеряли концентрацию, обрезались и пропустили гол в свои ворота.
– Что случилось с командой во втором тайме?
– Второй тайм мы провалили, просто перестали играть в футбол, – сказал форвард.
В нынешнем сезоне луганская Заря занимает 8 строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 32 турнирных балла после 23 сыгранных матчей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
