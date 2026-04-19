Сборная Украины может потерять футболистов. Шевченко рассказал о проблеме

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал ситуацию с отъездом молодых украинских футболистов за границу и объяснил, существует ли риск потери талантов для национальной сборной.

«Что случилось – то случилось. Мы не можем изменить эту ситуацию. У нас есть скаутская группа, у нас есть департамент, который следит за украинцами в Европе. Если они заиграют в академиях, попадут в первые команды – это будет только плюс.

Далее это уже наша работа – как работать с ними и их семьями, чтобы они вернулись и играли за национальную команду. Пока у нас не было таких случаев, чтобы кого-то взяли в другие сборные или он не хотел играть за Украину. Мы прилагаем много усилий, чтобы этого не было», – сказал Шевченко.