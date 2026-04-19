Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игорь Костюк заявил о создании новой команды
Украина. Премьер лига
19 апреля 2026, 06:02 |
Игорь Костюк заявил о создании новой команды

Тренер – о матче с «Зарей»

ФК Динамо. Игорь Костюк

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк прокомментировал победу киевлян в матче чемпионата Украины по футболу против луганской «Зари» – 3:1.

«На ход встречи повлияла реализация, не только Пономаренко, но и всей команды. В прошлых матчах мы играли хорошо, но не забили свои голы. Сегодня мы реализовали свои моменты.

Для нас каждый матч важен, мы набираем состав, новые связки, опыт с молодежью. Приятно побеждать, но для нас сейчас самый важный процесс – это создание новой команды», – сказал после матча Игорь Костюк.

Кривбасс – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Богдан ОРИНЧАК: «Были моменты, но забить гол не удалось»
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ показала горячую фигуру
Динамо Киев Игорь Костюк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Динамо - Заря
Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новый лидер. Обновлен рейтинг Золотого мяча после провала Реала и Барселоны
Футбол | 18 апреля 2026, 08:52 7
Список возглавил Гарри Кейн

Под ритм фламенко. Испания устроила разгром Украине
Футбол | 18 апреля 2026, 18:57 6
Сборная Испании не оставила шансов украинским футболисткам

ОФИЦИАЛЬНО. Буковина вышла в УПЛ
Футбол | 18.04.2026, 19:59
Амбиции Буковины: чемпионство без поражений и победа над Динамо
Футбол | 18.04.2026, 20:41
Олег Лужный выступил с заявлением и разочаровал болельщиков бывшего клуба
Футбол | 19.04.2026, 03:02
Реал принял решение по Лунину после поражения от Баварии
18.04.2026, 10:28 6
Аналитики назвали явного фаворита Лиги конференций и оценили шансы Шахтера
17.04.2026, 10:17 5
Две украинки в борьбе. Определены пары 1/2 финала турнира WTA 250 в Руане
17.04.2026, 23:31 2
Сетка плей-офф Лиги Европы. Определены полуфинальные пары: английское дерби
17.04.2026, 06:05 1
УСИК: «Я готов отказаться от боя. Забирай его, он твой»
17.04.2026, 09:05
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
17.04.2026, 06:23 7
Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
17.04.2026, 06:47 23
