Игорь Костюк заявил о создании новой команды

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк прокомментировал победу киевлян в матче чемпионата Украины по футболу против луганской «Зари» – 3:1.

«На ход встречи повлияла реализация, не только Пономаренко, но и всей команды. В прошлых матчах мы играли хорошо, но не забили свои голы. Сегодня мы реализовали свои моменты.

Для нас каждый матч важен, мы набираем состав, новые связки, опыт с молодежью. Приятно побеждать, но для нас сейчас самый важный процесс – это создание новой команды», – сказал после матча Игорь Костюк.