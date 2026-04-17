  СКРИПНИК: «Когда играешь с голодным Динамо, это всегда очень тяжело»
17 апреля 2026, 19:18
58
СКРИПНИК: «Когда играешь с голодным Динамо, это всегда очень тяжело»

Главный тренер «Зари» считает, что его команда заслуженно уступила чемпиону

17 апреля 2026, 19:18 |
58
0
СКРИПНИК: «Когда играешь с голодным Динамо, это всегда очень тяжело»
ФК Заря. Виктор Скрипник

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник считает, что его команде не повезло попасть на «Динамо», которое было взбешено неудачами в матчах с «Карпатами» и «Металлистом 1925».

– Что говорить... Сегодня нам противостояла команда, голодная после двух поражений. Когда ты попадаешь на такое «Динамо», это, может, и не ужас, но очень сложно.

В перерыве я сказал команде, что первый тайм мы провели более-менее так, как хотели видеть. Забили гол, пропустили. Во втором тайме нужно было больше терпеть. Но такие ребята, которые сидят на скамейке запасных «Динамо» и выходят на замену… И при этом на нас посмотреть… Кто-то из наших футболистов сегодня сыграл на своем уровне, но были и те, которые могут играть лучше.

Повторюсь, когда играешь с голодным «Динамо», это всегда очень тяжело. Сегодня мы это пережили. А так что говорить... Все по делу, по игре.

«Заря» быстро открыла счет, на что соперник ответил тремя голами – 3:1.

