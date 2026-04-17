СКРИПНИК: «Когда играешь с голодным Динамо, это всегда очень тяжело»
Главный тренер «Зари» считает, что его команда заслуженно уступила чемпиону
Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник считает, что его команде не повезло попасть на «Динамо», которое было взбешено неудачами в матчах с «Карпатами» и «Металлистом 1925».
– Что говорить... Сегодня нам противостояла команда, голодная после двух поражений. Когда ты попадаешь на такое «Динамо», это, может, и не ужас, но очень сложно.
В перерыве я сказал команде, что первый тайм мы провели более-менее так, как хотели видеть. Забили гол, пропустили. Во втором тайме нужно было больше терпеть. Но такие ребята, которые сидят на скамейке запасных «Динамо» и выходят на замену… И при этом на нас посмотреть… Кто-то из наших футболистов сегодня сыграл на своем уровне, но были и те, которые могут играть лучше.
Повторюсь, когда играешь с голодным «Динамо», это всегда очень тяжело. Сегодня мы это пережили. А так что говорить... Все по делу, по игре.
«Заря» быстро открыла счет, на что соперник ответил тремя голами – 3:1.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
