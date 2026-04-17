  4. ПОНОМАРЕВ: «Они Шахтер обыграли и не проиграли никому»
17 апреля 2026, 19:08
ПОНОМАРЕВ: «Они Шахтер обыграли и не проиграли никому»

Виталий Пономарев комплиментарно высказался о команде Руслана Костышина

Виталий Пономарев

Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев считает «Колос» очень серьезным соперником.

– В понедельник играли матч с «Шахтером», а уже в субботу играем с «Колосом». Как готовили команду в такие сжатые сроки?

– Нужно хорошо восстановиться к игре с «Колосом», потому что это тоже достаточно интенсивная команда. Физические качества будут играть немаловажную роль в том матче. Надо забывать матч с «Шахтером» чем быстрее, готовимся планомерно к «Колосу».

– На матче с «Шахтером» болельщики заметили Мухаррема Яшари. Что можете сказать о его сроках возвращения на поле?

– Он работает индивидуально, сейчас в конце недели сделаем ему контрольное МРТ, планируем, чтобы он как можно быстрее работал в общей группе. Но посмотрим по обследованию. Если будут положительные результаты, с понедельника, возможно, будет понемногу работать в общей группе.

– «Колос» часто называют тренерской командой. Согласны ли вы с этим? Как оцениваете коллектив Руслана Костышина?

– Полностью соглашаюсь, потому что там вообще очень хороший тренерский штаб. Это видно по результатам. Помните, как с Костышиным они качественно закончили прошлый сезон? «Шахтер» обыграли, если не ошибаюсь, не проиграли никому. Это очень серьезный соперник, играющий в достаточно интенсивный футбол. Нельзя недооценивать, а нужно очень серьезно готовиться. В команде есть качественные футболисты, прошедшие школу наших топовых команд, «Шахтера» и «Динамо», опытные футболисты. Нужно очень хорошо изучить команду, донести это нашим игрокам и очень хорошо подготовиться.

«Колос» и ЛНЗ сыграют в субботу, начало матча в 13:00.

Сергей ШИЩЕНКО: «Мы решили играть боевым составом»
Не остановила даже тревога. Оболонь и СК Полтава обменялись пенальти
Костюк неожиданно поздравил с праздником и оценил матч Динамо
ЛНЗ Черкассы Виталий Пономарев Колос Ковалевка Колос - ЛНЗ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: ФК ЛНЗ
В УАФ выбрали главного кандидата на замену Реброва. Это не Маркевич
Футбол | 17 апреля 2026, 08:41 11
В УАФ выбрали главного кандидата на замену Реброва. Это не Маркевич
В УАФ выбрали главного кандидата на замену Реброва. Это не Маркевич

Команду может возглавить Мальдера

Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»
Бокс | 17 апреля 2026, 04:05 2
Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»
Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»

Беллью нахваливает украинца

Свитолина одолела 14-ю ракетку мира и вышла в полуфинал WTA 500 в Штутгарте
Теннис | 17.04.2026, 15:20
Свитолина одолела 14-ю ракетку мира и вышла в полуфинал WTA 500 в Штутгарте
Свитолина одолела 14-ю ракетку мира и вышла в полуфинал WTA 500 в Штутгарте
Костюк раскритиковал арбитров в матчах Динамо: «Что там смотреть 10 минут?»
Футбол | 17.04.2026, 18:18
Костюк раскритиковал арбитров в матчах Динамо: «Что там смотреть 10 минут?»
Костюк раскритиковал арбитров в матчах Динамо: «Что там смотреть 10 минут?»
Хладнокровие и короткий проблеск интриги. Шахтер сыграл вничью с АЗ
Футбол | 16.04.2026, 21:40
Хладнокровие и короткий проблеск интриги. Шахтер сыграл вничью с АЗ
Хладнокровие и короткий проблеск интриги. Шахтер сыграл вничью с АЗ
Желаю успеха ЛНЗ. Сейчас кроты будут сильно уставшими и вам надо брать в каждой игре 3 очка. Ну и надеяться на проигрыш кротов Полесью. Боритесь до конца, вся Украина на вашей стороне! Ну кроме сепаров...
После поражения от Баварии Реал готов попрощаться с четырьмя игроками
После поражения от Баварии Реал готов попрощаться с четырьмя игроками
16.04.2026, 14:27 1
Футбол
Легендарный вратарь Реала разнес Лунина после поражения от Баварии
Легендарный вратарь Реала разнес Лунина после поражения от Баварии
16.04.2026, 09:23 29
Футбол
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
16.04.2026, 00:49 11
Футбол
В Реале нашли футболиста, виновного в поражении от Баварии
В Реале нашли футболиста, виновного в поражении от Баварии
16.04.2026, 07:00 1
Футбол
Ломаченко нашел себе новую работу после ухода из бокса
Ломаченко нашел себе новую работу после ухода из бокса
16.04.2026, 07:32 29
Бокс
В Испании вынесли жесткий вердикт Лунину после матча с Баварией
В Испании вынесли жесткий вердикт Лунину после матча с Баварией
16.04.2026, 08:02 19
Футбол
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
16.04.2026, 06:23 14
Футбол
Александр УСИК: «Я откажусь от этого боя, если будет подписан контракт»
Александр УСИК: «Я откажусь от этого боя, если будет подписан контракт»
16.04.2026, 00:12 2
Бокс
