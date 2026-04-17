ПОНОМАРЕВ: «Они Шахтер обыграли и не проиграли никому»

Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев считает «Колос» очень серьезным соперником.

– В понедельник играли матч с «Шахтером», а уже в субботу играем с «Колосом». Как готовили команду в такие сжатые сроки?

– Нужно хорошо восстановиться к игре с «Колосом», потому что это тоже достаточно интенсивная команда. Физические качества будут играть немаловажную роль в том матче. Надо забывать матч с «Шахтером» чем быстрее, готовимся планомерно к «Колосу».

– На матче с «Шахтером» болельщики заметили Мухаррема Яшари. Что можете сказать о его сроках возвращения на поле?

– Он работает индивидуально, сейчас в конце недели сделаем ему контрольное МРТ, планируем, чтобы он как можно быстрее работал в общей группе. Но посмотрим по обследованию. Если будут положительные результаты, с понедельника, возможно, будет понемногу работать в общей группе.

– «Колос» часто называют тренерской командой. Согласны ли вы с этим? Как оцениваете коллектив Руслана Костышина?

– Полностью соглашаюсь, потому что там вообще очень хороший тренерский штаб. Это видно по результатам. Помните, как с Костышиным они качественно закончили прошлый сезон? «Шахтер» обыграли, если не ошибаюсь, не проиграли никому. Это очень серьезный соперник, играющий в достаточно интенсивный футбол. Нельзя недооценивать, а нужно очень серьезно готовиться. В команде есть качественные футболисты, прошедшие школу наших топовых команд, «Шахтера» и «Динамо», опытные футболисты. Нужно очень хорошо изучить команду, донести это нашим игрокам и очень хорошо подготовиться.

«Колос» и ЛНЗ сыграют в субботу, начало матча в 13:00.