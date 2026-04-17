  4. Эксперт: «У Кристал Пэлас и Шахтера разные стили»
17 апреля 2026, 19:23 | Обновлено 17 апреля 2026, 19:24
Эксперт: «У Кристал Пэлас и Шахтера разные стили»

«Горняки» прогнозируемо пробились в полуфинал Лиги конференций

17 апреля 2026, 19:23 | Обновлено 17 апреля 2026, 19:24
Эксперт: «У Кристал Пэлас и Шахтера разные стили»
ФК Шахтер

Бывший игрок национальной сборной Украины Игорь Жабченко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, остался ли он доволен ходом событий в ответном матче четвертьфинала Лиги конференций между «Шахтером» и АЗ, который состоялся 16 апреля в Нидерландах.

«Следует отдать должное футболистам «Шахтера», которые оправдали ожидания и пробились в полуфинал Лиги конференций. Они не отнеслись к игре легкомысленно даже когда стало известно, что хозяева будут играть в экспериментальном составе, решив сделать ставку на финал Кубка Нидерландов, который состоится 19 апреля. Но, по-моему, если бы АЗ даже задействовал всех своих «звезд», это не создало бы для «Шахтера» особых проблем после 3:0 в первом матче в Кракове.

Впрочем, в середине второго тайма при счете 1:0 в свою пользу «горняки» также вспомнили, что у них на очереди важная битва на внутренней арене – с «Полесьем», и несколько сбавили обороты, однако этого алкмаарцам было достаточно, чтобы забить дважды и выйти вперед. Но последнее слово было за действовавшими с позиции силы дончанами, снова активизировались и выровняли положение.

Тем не менее, главное испытание для «Шахтера» в Лиге конференций – впереди. Ведь еще перед началом еврокубковой кампании многие эксперты считали, что «горнякам» будет по силам пробиться в полуфинал. С этой задачей подопечные Арды Турана справились. Однако дальше очень серьезный оппонент – «Кристалл Пэлес». И хотя лондонцы не на виду в АПЛ, но представляют топ-чемпионат, где на первом плане интенсивность и неуступчивость. Нас ожидает соперничество разных стилей. Есть еще время на подготовку. Остается надеяться, что сильные стороны «горняков» окажутся более весомыми».

АЗ Алкмаар Шахтер Донецк Лига конференций инсайд АЗ Алкмаар - Шахтер Мнение эксперта Игорь Жабченко Кристал Пэлас
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
