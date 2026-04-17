Шахтер третий раз в истории сыграет с командой из Англии на стадии плей-офф
В 19 матчах с английскими клубами горняки одержали 5 побед при 10 поражениях
Соперником «Шахтера» в полуфинале Лиги конференций стал «Кристал Пэлас». Ранее горняки дважды пересекались с командами из Англии на стадии плей-офф. В 1/16 финала Кубка УЕФА-2008/09 оранжево-черные по сумме двух игр взяли верх над «Тоттенхэмом», а в 1/16-й Лиги Европы-2009/10 уступили «Фулхэму». Всего же на всех стадиях, включая групповые турниры, «Шахтер» провел с англичанами 19 матчей. 5 встреч горняки выиграли, 4 завершили вничью, 10 проиграли, 21 мяч забили, 36 пропустили.
В свою очередь «Кристал Пэлас» в единственном матче против украинских клубов добился успеха, обыграв в гостях «Динамо» в основном турнире Лиги конференций-2025/26 со счетом 2:0.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Шахтер против английских клубов в еврокубках
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Тренер Шахтера
|
Соперник
|
Счет
|
|
2000/01
|
ЛЧ
|
ГТ1
|
Виктор ПРОКОПЕНКО
|
Арсенал
|
2:3 (г)
|
3:0 (д)
|
2008/09
|
КУ
|
1/16
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Тоттенхэм
|
2:0 (д)
|
1:1 (г)
|
2009/10
|
ЛЕ
|
1/16
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Фулхэм
|
1:2 (г)
|
1:1 (д)
|
2010/11
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Арсенал
|
1:5 (г)
|
2:1 (д)
|
2012/13
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Челси
|
2:1 (д)
|
2:3 (г)
|
2013/14
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Манчестер Юнайтед
|
1:1 (д)
|
0:1 (г)
|
2017/18
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Паулу ФОНСЕКА
|
Манчестер Сити
|
0:2 (г)
|
2:1 (д)
|
2018/19
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Паулу ФОНСЕКА
|
Манчестер Сити
|
0:3 (д)
|
0:6 (г)
|
2019/20
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Луиш КАШТРУ
|
Манчестер Сити
|
0:3 (д)
|
1:1 (г)
|
2024/25
|
ЛЧ
|
ОТ
|
Марино ПУШИЧ
|
Арсенал
|
0:1 (г)
|
ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир; ОТ - основной турнир.
