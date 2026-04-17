Шахтер третий раз в истории сыграет с командой из Англии на стадии плей-офф

Соперником «Шахтера» в полуфинале Лиги конференций стал «Кристал Пэлас». Ранее горняки дважды пересекались с командами из Англии на стадии плей-офф. В 1/16 финала Кубка УЕФА-2008/09 оранжево-черные по сумме двух игр взяли верх над «Тоттенхэмом», а в 1/16-й Лиги Европы-2009/10 уступили «Фулхэму». Всего же на всех стадиях, включая групповые турниры, «Шахтер» провел с англичанами 19 матчей. 5 встреч горняки выиграли, 4 завершили вничью, 10 проиграли, 21 мяч забили, 36 пропустили.

В свою очередь «Кристал Пэлас» в единственном матче против украинских клубов добился успеха, обыграв в гостях «Динамо» в основном турнире Лиги конференций-2025/26 со счетом 2:0.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Шахтер против английских клубов в еврокубках

Сезон Ранг Стадия Тренер Шахтера Соперник Счет 2000/01 ЛЧ ГТ1 Виктор ПРОКОПЕНКО Арсенал 2:3 (г) 3:0 (д) 2008/09 КУ 1/16 Мирча ЛУЧЕСКУ Тоттенхэм 2:0 (д) 1:1 (г) 2009/10 ЛЕ 1/16 Мирча ЛУЧЕСКУ Фулхэм 1:2 (г) 1:1 (д) 2010/11 ЛЧ ГТ Мирча ЛУЧЕСКУ Арсенал 1:5 (г) 2:1 (д) 2012/13 ЛЧ ГТ Мирча ЛУЧЕСКУ Челси 2:1 (д) 2:3 (г) 2013/14 ЛЧ ГТ Мирча ЛУЧЕСКУ Манчестер Юнайтед 1:1 (д) 0:1 (г) 2017/18 ЛЧ ГТ Паулу ФОНСЕКА Манчестер Сити 0:2 (г) 2:1 (д) 2018/19 ЛЧ ГТ Паулу ФОНСЕКА Манчестер Сити 0:3 (д) 0:6 (г) 2019/20 ЛЧ ГТ Луиш КАШТРУ Манчестер Сити 0:3 (д) 1:1 (г) 2024/25 ЛЧ ОТ Марино ПУШИЧ Арсенал 0:1 (г)

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир; ОТ - основной турнир.