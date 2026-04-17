  Шахтер третий раз в истории сыграет с командой из Англии на стадии плей-офф
Лига конференций
17 апреля 2026, 14:39 | Обновлено 17 апреля 2026, 14:42
Шахтер третий раз в истории сыграет с командой из Англии на стадии плей-офф

В 19 матчах с английскими клубами горняки одержали 5 побед при 10 поражениях

752
ФК Шахтер

Соперником «Шахтера» в полуфинале Лиги конференций стал «Кристал Пэлас». Ранее горняки дважды пересекались с командами из Англии на стадии плей-офф. В 1/16 финала Кубка УЕФА-2008/09 оранжево-черные по сумме двух игр взяли верх над «Тоттенхэмом», а в 1/16-й Лиги Европы-2009/10 уступили «Фулхэму». Всего же на всех стадиях, включая групповые турниры, «Шахтер» провел с англичанами 19 матчей. 5 встреч горняки выиграли, 4 завершили вничью, 10 проиграли, 21 мяч забили, 36 пропустили.

В свою очередь «Кристал Пэлас» в единственном матче против украинских клубов добился успеха, обыграв в гостях «Динамо» в основном турнире Лиги конференций-2025/26 со счетом 2:0.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Шахтер против английских клубов в еврокубках

Сезон

Ранг

Стадия

Тренер Шахтера

Соперник

Счет

2000/01

ЛЧ

ГТ1

Виктор ПРОКОПЕНКО

Арсенал

2:3 (г)

3:0 (д)

2008/09

КУ

1/16

Мирча ЛУЧЕСКУ

Тоттенхэм

2:0 (д)

1:1 (г)

2009/10

ЛЕ

1/16

Мирча ЛУЧЕСКУ

Фулхэм

1:2 (г)

1:1 (д)

2010/11

ЛЧ

ГТ

Мирча ЛУЧЕСКУ

Арсенал

1:5 (г)

2:1 (д)

2012/13

ЛЧ

ГТ

Мирча ЛУЧЕСКУ

Челси

2:1 (д)

2:3 (г)

2013/14

ЛЧ

ГТ

Мирча ЛУЧЕСКУ

Манчестер Юнайтед

1:1 (д)

0:1 (г)

2017/18

ЛЧ

ГТ

Паулу ФОНСЕКА

Манчестер Сити

0:2 (г)

2:1 (д)

2018/19

ЛЧ

ГТ

Паулу ФОНСЕКА

Манчестер Сити

0:3 (д)

0:6 (г)

2019/20

ЛЧ

ГТ

Луиш КАШТРУ

Манчестер Сити

0:3 (д)

1:1 (г)

2024/25

ЛЧ

ОТ

Марино ПУШИЧ

Арсенал

0:1 (г)

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир; ОТ - основной турнир.

