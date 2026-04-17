Шевченко занял позицию по переносам матчей УПЛ

Президент УАФ Андрей Шевченко не против переносов матчей чемпионата Украины.

«Мы согласуем изменения, если клубы поддержат это предложение. Сейчас они согласовывают календарь. Мы им сказали: «Вы должны договориться, должны выяснить, что может помочь украинскому футболу», – заявил Шевченко.

«Клубы сейчас уже лучше находят общий язык. Календарь должен быть таким, чтобы защищать интересы и тех клубов, которые играют в еврокубках, и кто не играет. Мы все делаем все, чтобы украинский футбол процветал. Мы должны выяснить все за и против. УПЛ занимается этим, там президент и они должны согласовать или переносить матчи. Мы можем только утвердить», – добавил руководитель УАФ.

После выхода «Шахтера» в полуфинал Лиги конференций «горняки» могут попросить перенести определенные матчи УПЛ.