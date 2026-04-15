Андрей Шевченко заявил, что готов к переменам

Президент «Кудровки» Роман Солодаренко после встречи клубов УПЛ с Андреем Шевченко сообщил, что президент УАФ готов к переменам.

– Правильно ли можно понять, что «Кудровка» поддерживает эти инициативы?

– Я вам скажу больше. Абсолютно все 16 клубов поддерживают предложения, выдвинутые не только представителями «Полесья», но и других команд. Единогласно решили двигаться в том направлении, которое приведет к улучшениям.

– Увидели ли вы со стороны президента УАФ Андрея Шевченко и руководства организации понимание ваших предложений?

– Конечно. Они полностью поддерживают это, заинтересованы и находятся на стороне клубов. Готовы так же включаться в работу.

Я собственными глазами увидел, что есть понимание, желание и готовность к изменениям. За время, прошедшее с тех пор, как Андрей Николаевич Шевченко возглавил УАФ, они многое сделали и готовы к тесному сотрудничеству с клубами.

Повторюсь, встреча прошла в рабочей и содержательной атмосфере, без каких-либо споров или негатива. Все остались довольны.