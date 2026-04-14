  4. Шевченко принял важное решение с руководством клубов УПЛ
14 апреля 2026, 14:27 | Обновлено 14 апреля 2026, 14:38
743
Шевченко принял важное решение с руководством клубов УПЛ

Будет создана рабочая группа по вопросам судейства

14 апреля 2026, 14:27 | Обновлено 14 апреля 2026, 14:38
743
5 Comments
Шевченко принял важное решение с руководством клубов УПЛ
УАФ. Андрей Шевченко

Во вторник, 14 апреля, президенты и представители клубов УПЛ провели встречу с главой УАФ Андреем Шевченко. Мероприятие состоялось в Доме футбола, в нем приняли участие почти все клубы элитного дивизиона, за исключением «Александрии».

Главной темой обсуждения стали проблемы судейства на фоне последних скандалов в чемпионате Украины. По итогам встречи было решено создать специальную рабочую группу, которая будет заниматься реформами в этом направлении.

В ее состав войдут президент УПЛ Евгений Дикий, представитель УАФ (его должны утвердить на исполкоме), а также делегаты от пяти клубов: «Кривбасс», «Полесье», «Оболонь», «Динамо» (Киев) и «Верес».

Андрей Шевченко Динамо Киев Полтава чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Заря Луганск Верес Ровно Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Металлист 1925 Украинская ассоциация футбола Колос Ковалевка Рух Львов ЛНЗ Черкассы Кудровка судейство Евгений Дикий
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
Футбол | 14 апреля 2026, 09:37 3
Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
Ребров получил безумное предложение относительно своего будущего
Футбол | 14 апреля 2026, 08:32 35
Ребров получил безумное предложение относительно своего будущего
Шахтер покупает Бруниньо. Стали известны все детали готовящегося трансфера
Футбол | 14.04.2026, 08:57
Шахтер покупает Бруниньо. Стали известны все детали готовящегося трансфера
Атлетико – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Футбол | 14.04.2026, 13:59
Атлетико – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Клуб диктатора впервые в истории потерял очки в чемпионате
Футбол | 13.04.2026, 14:23
Клуб диктатора впервые в истории потерял очки в чемпионате
Комментарии 5
ээээ, бла-бла імітація і очковтирательство 
АХА-ХА-ХА-ХА!!!
Як тільки проблема одразу створюється робоча група дармоїдів.
Для Андруші це просто повод зрубіти капусти.
Самим правильним рішенням було б сьогодні різігнати до біса усе оте кодло в УАФ.
Всеодно дармоїди не можуть вирішити жодного питання.
Вони там просто ржуть з нас!!!
Давайте ще більше створюйте робочих груп. Однієї ж мало.
Мразі продажні!
сподіваюсь робота цієї групи буде ефективною
ВИДЕО. Фьюри интересны только два соперника
ВИДЕО. Фьюри интересны только два соперника
12.04.2026, 10:54 3
Бокс
Драка в тоннеле. Дженоа с суперголом Малиновского обыграл Сассуоло
Драка в тоннеле. Дженоа с суперголом Малиновского обыграл Сассуоло
12.04.2026, 15:34
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Я с удовольствием поборолся бы с этим украинцем»
Леннокс ЛЬЮИС: «Я с удовольствием поборолся бы с этим украинцем»
12.04.2026, 09:23
Бокс
Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
14.04.2026, 07:39 72
Футбол
Итоговые таблицы. Женская сборная Украины вышла на ЧЕ-2026 по гандболу
Итоговые таблицы. Женская сборная Украины вышла на ЧЕ-2026 по гандболу
13.04.2026, 00:43 1
Другие виды
В УАФ дали Реброву ответ о его будущем в сборной Украины
В УАФ дали Реброву ответ о его будущем в сборной Украины
13.04.2026, 10:42 18
Футбол
Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги
Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги
14.04.2026, 07:14 34
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выступила с заявлением после матча против Карпат
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выступила с заявлением после матча против Карпат
12.04.2026, 08:23 84
Футбол
