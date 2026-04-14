Шевченко принял важное решение с руководством клубов УПЛ
Будет создана рабочая группа по вопросам судейства
Во вторник, 14 апреля, президенты и представители клубов УПЛ провели встречу с главой УАФ Андреем Шевченко. Мероприятие состоялось в Доме футбола, в нем приняли участие почти все клубы элитного дивизиона, за исключением «Александрии».
Главной темой обсуждения стали проблемы судейства на фоне последних скандалов в чемпионате Украины. По итогам встречи было решено создать специальную рабочую группу, которая будет заниматься реформами в этом направлении.
В ее состав войдут президент УПЛ Евгений Дикий, представитель УАФ (его должны утвердить на исполкоме), а также делегаты от пяти клубов: «Кривбасс», «Полесье», «Оболонь», «Динамо» (Киев) и «Верес».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Як тільки проблема одразу створюється робоча група дармоїдів.
Для Андруші це просто повод зрубіти капусти.
Самим правильним рішенням було б сьогодні різігнати до біса усе оте кодло в УАФ.
Всеодно дармоїди не можуть вирішити жодного питання.
Вони там просто ржуть з нас!!!
Давайте ще більше створюйте робочих груп. Однієї ж мало.
Мразі продажні!