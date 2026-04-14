Шевченко принял важное решение с руководством клубов УПЛ

Во вторник, 14 апреля, президенты и представители клубов УПЛ провели встречу с главой УАФ Андреем Шевченко. Мероприятие состоялось в Доме футбола, в нем приняли участие почти все клубы элитного дивизиона, за исключением «Александрии».

Главной темой обсуждения стали проблемы судейства на фоне последних скандалов в чемпионате Украины. По итогам встречи было решено создать специальную рабочую группу, которая будет заниматься реформами в этом направлении.

В ее состав войдут президент УПЛ Евгений Дикий, представитель УАФ (его должны утвердить на исполкоме), а также делегаты от пяти клубов: «Кривбасс», «Полесье», «Оболонь», «Динамо» (Киев) и «Верес».