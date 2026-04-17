После странных тренировок Артета отметился необычной установкой
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета – один из лучших в профессии, но его методы работы удивляют
Образы и символизм являются ключевой частью методики работы главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты. Однажды он использовал изображение волков, чтобы побудить свою команду охотиться cтаей, агрессивно наступая на пятки противника.
Футболисты положительно отзываются о его методах. Артета работает с молодой многоязычной командой, поэтому ему приходится находить способы передавать идеи, которые будут эффектными и мгновенно понятными.
В последнее время символизм испанца работает не столь эффективно, как раньше. После вылета из кубковых турниров Англии «канониры» рискуют упустить лидерство в чемпионате, хотя имели запас в девять очков, а также в Лиге чемпионов со скрипом и унылым футболом прошли «Спортинг».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
