После странных тренировок Артета отметился необычной установкой

Образы и символизм являются ключевой частью методики работы главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты. Однажды он использовал изображение волков, чтобы побудить свою команду охотиться cтаей, агрессивно наступая на пятки противника.

Футболисты положительно отзываются о его методах. Артета работает с молодой многоязычной командой, поэтому ему приходится находить способы передавать идеи, которые будут эффектными и мгновенно понятными.

В последнее время символизм испанца работает не столь эффективно, как раньше. После вылета из кубковых турниров Англии «канониры» рискуют упустить лидерство в чемпионате, хотя имели запас в девять очков, а также в Лиге чемпионов со скрипом и унылым футболом прошли «Спортинг».