РЕДУШКО: «Было волнение, потому что снова быстро пропустили мяч»
Богдан Редушко вспомнил забитый гол в ворота «Зари»
Автор гола в ворота «Зари», вингер «Динамо» Богдан Редушко дал комментарий по игре 24-го тура УПЛ.
– Забили сегодня боковыми ножницами. Как так вышло, тренируете такое?
– Тренируем. На уровне U-19 похожий гол забил где-то год назад. Потому получилось забить.
– Быстрый мяч. Не было ли переживаний, что может повториться сценарий игры с «Карпатами»?
– Было волнение, потому что снова быстро пропустили мяч, но это другая игра. Мы провели анализ матча с «Карпатами» и знали, как атаковать.
– По сравнению с предыдущими матчами с «Металлистом-1925» и «Карпатами», где вы доминировали, но не могли дойти до штрафной, сегодня было немало моментов непосредственно, когда мяч оказывался в штрафной и удавалось пробивать по воротам и создавать эту остроту…
– Вы видели, мы много атаковали, очень много угловых, мы не забили с углового. Фланги хорошо работали, надо это отметить, поэтому совсем другая игра.
– Определенные акценты после «Карпат» и «Металлиста» делались для того, чтобы исправить это положение?
– Нужно побеждать, это домашняя игра. Дальше у нас Кубок, потому уверенность перед Кубком получили. Главное в Тернополе тоже получить положительный результат и ехать домой, готовиться к следующему матчу.
– Вопрос по поводу того, какие акценты делались во время стандартных положений. Сегодня были наигранные комбинации. Прокомментируйте определенные подсказки от Буяльского и Дубинчака, которые в течение игры пытались корректировать определенные действия.
– Дубинчак очень много помогает, он опытный игрок – как мне там перестраиваться. Буяльский тоже помогает, опытные игроки, с ними легче играть в поле, потому что много подсказок.
«Динамо» вышло на четвертое место после волевой победы над «Зарей». У Редушко второй гол в УПЛ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
