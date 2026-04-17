Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. РЕДУШКО: «Было волнение, потому что снова быстро пропустили мяч»
Украина. Премьер лига
17 апреля 2026, 17:56 | Обновлено 17 апреля 2026, 17:57
РЕДУШКО: «Было волнение, потому что снова быстро пропустили мяч»

Богдан Редушко вспомнил забитый гол в ворота «Зари»

ФК Динамо. Богдан Редушко

Автор гола в ворота «Зари», вингер «Динамо» Богдан Редушко дал комментарий по игре 24-го тура УПЛ.

– Забили сегодня боковыми ножницами. Как так вышло, тренируете такое?

– Тренируем. На уровне U-19 похожий гол забил где-то год назад. Потому получилось забить.

– Быстрый мяч. Не было ли переживаний, что может повториться сценарий игры с «Карпатами»?

– Было волнение, потому что снова быстро пропустили мяч, но это другая игра. Мы провели анализ матча с «Карпатами» и знали, как атаковать.

– По сравнению с предыдущими матчами с «Металлистом-1925» и «Карпатами», где вы доминировали, но не могли дойти до штрафной, сегодня было немало моментов непосредственно, когда мяч оказывался в штрафной и удавалось пробивать по воротам и создавать эту остроту…

– Вы видели, мы много атаковали, очень много угловых, мы не забили с углового. Фланги хорошо работали, надо это отметить, поэтому совсем другая игра.

– Определенные акценты после «Карпат» и «Металлиста» делались для того, чтобы исправить это положение?

– Нужно побеждать, это домашняя игра. Дальше у нас Кубок, потому уверенность перед Кубком получили. Главное в Тернополе тоже получить положительный результат и ехать домой, готовиться к следующему матчу.

– Вопрос по поводу того, какие акценты делались во время стандартных положений. Сегодня были наигранные комбинации. Прокомментируйте определенные подсказки от Буяльского и Дубинчака, которые в течение игры пытались корректировать определенные действия.

– Дубинчак очень много помогает, он опытный игрок – как мне там перестраиваться. Буяльский тоже помогает, опытные игроки, с ними легче играть в поле, потому что много подсказок.

«Динамо» вышло на четвертое место после волевой победы над «Зарей». У Редушко второй гол в УПЛ.

По теме:
Богдан Редушко Динамо Киев Динамо - Заря чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: FootballHub
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем