РЕДУШКО: «Было волнение, потому что снова быстро пропустили мяч»

Автор гола в ворота «Зари», вингер «Динамо» Богдан Редушко дал комментарий по игре 24-го тура УПЛ.

– Забили сегодня боковыми ножницами. Как так вышло, тренируете такое?

– Тренируем. На уровне U-19 похожий гол забил где-то год назад. Потому получилось забить.

– Быстрый мяч. Не было ли переживаний, что может повториться сценарий игры с «Карпатами»?

– Было волнение, потому что снова быстро пропустили мяч, но это другая игра. Мы провели анализ матча с «Карпатами» и знали, как атаковать.

– По сравнению с предыдущими матчами с «Металлистом-1925» и «Карпатами», где вы доминировали, но не могли дойти до штрафной, сегодня было немало моментов непосредственно, когда мяч оказывался в штрафной и удавалось пробивать по воротам и создавать эту остроту…

– Вы видели, мы много атаковали, очень много угловых, мы не забили с углового. Фланги хорошо работали, надо это отметить, поэтому совсем другая игра.

– Определенные акценты после «Карпат» и «Металлиста» делались для того, чтобы исправить это положение?

– Нужно побеждать, это домашняя игра. Дальше у нас Кубок, потому уверенность перед Кубком получили. Главное в Тернополе тоже получить положительный результат и ехать домой, готовиться к следующему матчу.

– Вопрос по поводу того, какие акценты делались во время стандартных положений. Сегодня были наигранные комбинации. Прокомментируйте определенные подсказки от Буяльского и Дубинчака, которые в течение игры пытались корректировать определенные действия.

– Дубинчак очень много помогает, он опытный игрок – как мне там перестраиваться. Буяльский тоже помогает, опытные игроки, с ними легче играть в поле, потому что много подсказок.

«Динамо» вышло на четвертое место после волевой победы над «Зарей». У Редушко второй гол в УПЛ.