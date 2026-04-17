  4. Стали известны стартовые составы на матч 24-го тура УПЛ Оболонь – Полтава
Стали известны стартовые составы на матч 24-го тура УПЛ Оболонь – Полтава

Встреча начнется 17 апреля в 18:00 по Киеву на стадионе Оболонь Арена

17 апреля 2026, 17:22 |
89
0
Стали известны стартовые составы на матч 24-го тура УПЛ Оболонь – Полтава
Наствавники команд Оболонь и Полтава – Александр Антоненко и Павел Матвийченко соответственно – назвали стартовые составы на матч 24-го тура УПЛ 2025/26.

Встреча состоится 17 апреля на Оболонь Арена в Киеве, столице Украины. Стартовый свисток главного арбитра Александра Соловьяна прозвучит в 18:00 по Киеву.

Оболонь с 25 очками занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Украины и, в случае победы, обойдет Верес (26 пунктов), который идет на 10-й строчке.

У Полтавы последняя, 16-я позиция с 10 баллами. Подопечные Матвийченко имеют шанс подняться на 15-е место и сместить Александрию (12 очков), если сегодня одержат победу.

Стартовые составы на матч Оболонь – Полтава

Оболонь: Марченко – Полегенько, Жовтенко, Семенов, Шевченко – Чех, Волохатый – Мединский, Слободян, Третьяков – Устименко

Полтава: Минчев – Коцюмака, Веремиенко, Пидлепич, Ухань – Даниленко, Сад, Дорошенко – Галенков, Сухоручко, Одарюк.

