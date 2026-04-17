Элина Свитолина – Линда Носкова. Полуфинал Штутгарта ждет. Видеообзор матча

17 апреля украинская теннисистка Элина Свитолина переиграла Линду Носкову в четвертьфинале грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте, Германия.

Украинка одержала победу в двух сетах со счетом 7:6 (7:2), 7:5 за 1 час и 42 минуты. Это было третье очное противостояние соперниц и первая виктория Элины.

В полуфинале Штутгарта Свитолина поборется либо с Каролиной Муховой, либо с Коко Гауфф.

🏆 WTA 500 Штутгарт. Грунт в помещении, 1/4 финала

Линда Носкова (Чехия) – Элина Свитолина (Украина) [4] – 6:7 (2:7), 5:7

