Элина Свитолина – Линда Носкова. Полуфинал Штутгарта ждет. Видеообзор матча
17 апреля украинская теннисистка Элина Свитолина переиграла Линду Носкову в четвертьфинале грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте, Германия.
Украинка одержала победу в двух сетах со счетом 7:6 (7:2), 7:5 за 1 час и 42 минуты. Это было третье очное противостояние соперниц и первая виктория Элины.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
В полуфинале Штутгарта Свитолина поборется либо с Каролиной Муховой, либо с Коко Гауфф.
🏆 WTA 500 Штутгарт. Грунт в помещении, 1/4 финала
Линда Носкова (Чехия) – Элина Свитолина (Украина) [4] – 6:7 (2:7), 5:7
