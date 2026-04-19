Четверо футболистов пока не готовы играть за киевское Динамо

Киевское «Динамо» столкнулось с серьезными кадровыми проблемами – сразу несколько футболистов основного состава не смогли помочь команде из-за травм, полученных в матче против «Зари».

Вне игры остались Денис Попов, Николай Михайленко, Александр Яцык и Кирилл Осипенко.

Как сообщает источник, самая серьезная травма у Яцыка – он получил травму боковой связки колена и сейчас работает по индивидуальной программе, не попадая в заявку команды.

Остальные игроки – Попов, Михайленко и Осипенко – имеют мышечные травмы, из-за чего также временно недоступны для тренерского штаба.