  4. Четверо футболистов пока не готовы играть за киевское Динамо
19 апреля 2026, 05:32 |
571
Четверо футболистов пока не готовы играть за киевское Динамо

Стало известно, почему Михайленко, Яцык, Попов и Осипенко не попали в заявку проти «Зари»

19 апреля 2026, 05:32 |
571
0
Четверо футболистов пока не готовы играть за киевское Динамо
Киевское «Динамо» столкнулось с серьезными кадровыми проблемами – сразу несколько футболистов основного состава не смогли помочь команде из-за травм, полученных в матче против «Зари».

Вне игры остались Денис Попов, Николай Михайленко, Александр Яцык и Кирилл Осипенко.

Как сообщает источник, самая серьезная травма у Яцыка – он получил травму боковой связки колена и сейчас работает по индивидуальной программе, не попадая в заявку команды.

Остальные игроки – Попов, Михайленко и Осипенко – имеют мышечные травмы, из-за чего также временно недоступны для тренерского штаба.

Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу травма Александр Яцык Кирилл Осипенко Николай Михайленко Денис Попов
Дмитрий Олийченко Источник: FootballHub
