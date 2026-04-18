В Европе ведут работу над трансфером лидера Динамо. Идут переговоры

Украинский нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко может продолжить карьеру в составе «Трабзонспора». Об этом сообщает Fanatik.

По информации источника, клубы ведут переговоры по трансферу 20-летнего футболиста. Турецкий клуб ведет работу на подписанием Пономаренко, но все идет не так легко, как ожидалось.

В текущем сезоне на счету Матвея Пономаренко 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться 19 забитыми мячами и двумя ассистами.

Ранее Игорь Костюк назвал лидера «Динамо».