  В Европе ведут работу над трансфером лидера Динамо. Идут переговоры
18 апреля 2026, 14:13 | Обновлено 18 апреля 2026, 14:21
Матвей Пономаренко может продолжить карьеру в «Трабзонспоре»

Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Пономаренко

Украинский нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко может продолжить карьеру в составе «Трабзонспора». Об этом сообщает Fanatik.

По информации источника, клубы ведут переговоры по трансферу 20-летнего футболиста. Турецкий клуб ведет работу на подписанием Пономаренко, но все идет не так легко, как ожидалось.

В текущем сезоне на счету Матвея Пономаренко 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться 19 забитыми мячами и двумя ассистами.

Ранее Игорь Костюк назвал лидера «Динамо».

Даниил Кирияка Источник: Fanatik
Как каким-то анти динамовским борзописцам хочется сплавить Пономаренко из Динамо, прям из трусов лезут!
Спорт уа вы зря из кожи вон лезете, отправляя Мотю все время куда нибудь. НЕ ДОЖДЕТЕСЬ!!! Он нам понадобится еще не один год!
Суркис уже давно забил болт на Динамо, если дадут 10-15 млн продаст , в Монако надо крутить рулетку
