ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал долгосрочный контракт с самым дорогим опорником
Мойсес Кайседо получил новое соглашение к 2033 году
Лондонский «Челси» официально сообщил о подписании нового контракта с эквадорским опорным полузащитником Мойсесом Кайседо.
Отмечается, что новый договор между клубом и 24-летним футболистом рассчитан до лета 2033 года. По новому контракту игрок получил повышение зарплаты.
В сезоне 2025/26 Мойсес Кайседо провел 42 матча на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 110 миллионов евро, что делает его самым дорогим опорником в мире.
Ранее Мойсес Кайседо прокомментировал возможный переход в «Реал».
Moi is here to stay. 🔵🇪🇨— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 17, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
