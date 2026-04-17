  4. ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал долгосрочный контракт с самым дорогим опорником
17 апреля 2026, 16:13
1254
0

ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал долгосрочный контракт с самым дорогим опорником

Мойсес Кайседо получил новое соглашение к 2033 году

17 апреля 2026, 16:13 |
1254
0
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал долгосрочный контракт с самым дорогим опорником
ФК Челси. Мойсес Кайседо

Лондонский «Челси» официально сообщил о подписании нового контракта с эквадорским опорным полузащитником Мойсесом Кайседо.

Отмечается, что новый договор между клубом и 24-летним футболистом рассчитан до лета 2033 года. По новому контракту игрок получил повышение зарплаты.

В сезоне 2025/26 Мойсес Кайседо провел 42 матча на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 110 миллионов евро, что делает его самым дорогим опорником в мире.

Ранее Мойсес Кайседо прокомментировал возможный переход в «Реал».

продление контракта чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Мойсес Кайседо
Дмитрий Вус Источник: ФК Челси
Один футболист Шахтера вошел в символическую сборную Лиги конференций
Футбол | 17 апреля 2026, 15:37 0
Один футболист Шахтера вошел в символическую сборную Лиги конференций
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
Футбол | 17 апреля 2026, 06:23 7
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
Футбол | 16.04.2026, 23:22
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после матча: ему не понравилось
Футбол | 17.04.2026, 06:05
Сетка плей-офф Лиги Европы. Определены полуфинальные пары: английское дерби
Футбол | 17.04.2026, 10:11
Громких слов не нужно: Шахтер сделал то, что был обязан сделать
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
15.04.2026, 16:35 16
Футбол
Александр УСИК: «Я откажусь от этого боя, если будет подписан контракт»
Александр УСИК: «Я откажусь от этого боя, если будет подписан контракт»
16.04.2026, 00:12 2
Бокс
УСИК: «Я готов отказаться от боя. Забирай его, он твой»
УСИК: «Я готов отказаться от боя. Забирай его, он твой»
17.04.2026, 09:05
Бокс
Икер КАСИЛЬЯС: «Это лучший вратарь в истории футбола»
Икер КАСИЛЬЯС: «Это лучший вратарь в истории футбола»
16.04.2026, 10:13 4
Футбол
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
16.04.2026, 06:23 14
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Произошла трагедия, и мы решили отказаться от боя»
Рико ВЕРХОВЕН: «Произошла трагедия, и мы решили отказаться от боя»
16.04.2026, 08:22
Бокс
Легендарный вратарь Реала разнес Лунина после поражения от Баварии
Легендарный вратарь Реала разнес Лунина после поражения от Баварии
16.04.2026, 09:23 28
Футбол
