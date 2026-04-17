ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал долгосрочный контракт с самым дорогим опорником

Лондонский «Челси» официально сообщил о подписании нового контракта с эквадорским опорным полузащитником Мойсесом Кайседо.

Отмечается, что новый договор между клубом и 24-летним футболистом рассчитан до лета 2033 года. По новому контракту игрок получил повышение зарплаты.

В сезоне 2025/26 Мойсес Кайседо провел 42 матча на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 110 миллионов евро, что делает его самым дорогим опорником в мире.

Ранее Мойсес Кайседо прокомментировал возможный переход в «Реал».