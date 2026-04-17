  Эмери и Симеоне снова вывели свои команды в полуфинал еврокубков
17 апреля 2026, 16:02 |
Эмери и Симеоне снова вывели свои команды в полуфинал еврокубков

Вспомним топ-10 тренеров с наибольшим количеством достигнутых полуфиналов еврокубков в XXI веке

Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери

Унаи Эмери и Диего Симеоне во главе своих команд снова сыграют в полуфиналах еврокубков.

Для главного тренера Астон Виллы матчи Лиги Европы против Ноттингем Форест станут уже 9-м полуфиналом европейских турниров в карьере.

Больше выходов в полуфинал, чем у испанца, в ХХІ веке имеют только Жозе Моуриньо (12), Карло Анчелотти (11) и Пеп Гвардиола (10).

Команды Унаи Эмери в полуфиналах еврокубков (9)

  • 2011/12 – Валенсия, Лига Европы
  • 2013/14 – Севилья, Лига Европы
  • 2014/15 – Севилья, Лига Европы
  • 2015/16 – Севилья, Лига Европы
  • 2018/19 – Арсенал, Лига Европы
  • 2020/21 – Вильярреал, Лига Европы
  • 2021/22 – Вильярреал, Лига чемпионов
  • 2023/24 – Астон Вилла, Лига конференций
  • 2025/26 – Астон Вилла, Лига Европы

Для Диего Симеоне матчи против Арсенала станут 6-м полуфиналом и все они были достигнуты во главе одной команды – Атлетико.

Команды Диего Симеоне в полуфиналах еврокубков (6)

  • 2011/12 – Атлетико, Лига Европы
  • 2013/14 – Атлетико, Лига чемпионов
  • 2015/16 – Атлетико, Лига чемпионов
  • 2016/17 – Атлетико, Лига чемпионов
  • 2017/18 – Атлетико, Лига Европы
  • 2025/26 – Атлетико, Лига чемпионов

Вспомним топ-10 тренеров, которые в ХХІ веке чаще всего выводили свои команды в полуфиналы еврокубков.

Тренеры с наибольшим количеством достигнутых полуфиналов еврокубков в XXI веке

  • 12 – Жозе Моуриньо (Португалия)
  • 11 – Карло Анчелотти (Италия)
  • 10 – Пеп Гвардиола (Испания)
  • 9 – Унаи Эмери (Испания)
  • 8 – Юпп Хайнкес (Германия)
  • 7 – Рафаэль Бенитес (Испания)
  • 7 – Алекс Фергюсон (Шотландия)
  • 7 – Оттмар Хитцвельд (Германия)
  • 6 – Диего Симеоне (Аргентина)
  • 6 – Луи ван Гал (Нидерланды)
Испания и Германия ведут борьбу за дополнительную путевку в Лигу чемпионов
Бавария останется без главного тренера в матче против ПСЖ в Лиге чемпионов
Судаков узнал неутешительные новости перед матчем Бенфики и Спортинга
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 17 апреля 2026, 13:30 42
Динамо – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

У киевлян больше шансов попасть в еврокубки через национальный кубок, но и в УПЛ халтурить не стоит

ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после матча: ему не понравилось
Футбол | 16 апреля 2026, 23:22 1
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после матча: ему не понравилось
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после матча: ему не понравилось

Андрей Лунин переживает не лучшие времена в мадридском Реале

С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
Футбол | 16.04.2026, 21:41
С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
Футбол | 17.04.2026, 06:23
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
Анонс 33-го тура итальянской Серии А: несите Интеру Скудетто, да поскорее!
Футбол | 17.04.2026, 15:36
Анонс 33-го тура итальянской Серии А: несите Интеру Скудетто, да поскорее!
Анонс 33-го тура итальянской Серии А: несите Интеру Скудетто, да поскорее!
Популярные новости
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
16.04.2026, 06:23 14
Футбол
Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
17.04.2026, 06:47 21
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Произошла трагедия, и мы решили отказаться от боя»
Рико ВЕРХОВЕН: «Произошла трагедия, и мы решили отказаться от боя»
16.04.2026, 08:22
Бокс
УСИК впервые оценил бой Фьюри – Махмудов: «Я пошел молиться»
УСИК впервые оценил бой Фьюри – Махмудов: «Я пошел молиться»
15.04.2026, 22:40 2
Бокс
В Реале нашли футболиста, виновного в поражении от Баварии
В Реале нашли футболиста, виновного в поражении от Баварии
16.04.2026, 07:00
Футбол
Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»
Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»
17.04.2026, 04:05 2
Бокс
Икер КАСИЛЬЯС: «Это лучший вратарь в истории футбола»
Икер КАСИЛЬЯС: «Это лучший вратарь в истории футбола»
16.04.2026, 10:13 4
Футбол
