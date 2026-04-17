Эмери и Симеоне снова вывели свои команды в полуфинал еврокубков

Унаи Эмери и Диего Симеоне во главе своих команд снова сыграют в полуфиналах еврокубков.

Для главного тренера Астон Виллы матчи Лиги Европы против Ноттингем Форест станут уже 9-м полуфиналом европейских турниров в карьере.

Больше выходов в полуфинал, чем у испанца, в ХХІ веке имеют только Жозе Моуриньо (12), Карло Анчелотти (11) и Пеп Гвардиола (10).

Команды Унаи Эмери в полуфиналах еврокубков (9)

2011/12 – Валенсия, Лига Европы

2013/14 – Севилья, Лига Европы

2014/15 – Севилья, Лига Европы

2015/16 – Севилья, Лига Европы

2018/19 – Арсенал, Лига Европы

2020/21 – Вильярреал, Лига Европы

2021/22 – Вильярреал, Лига чемпионов

2023/24 – Астон Вилла, Лига конференций

2025/26 – Астон Вилла, Лига Европы

Для Диего Симеоне матчи против Арсенала станут 6-м полуфиналом и все они были достигнуты во главе одной команды – Атлетико.

Команды Диего Симеоне в полуфиналах еврокубков (6)

2011/12 – Атлетико, Лига Европы

2013/14 – Атлетико, Лига чемпионов

2015/16 – Атлетико, Лига чемпионов

2016/17 – Атлетико, Лига чемпионов

2017/18 – Атлетико, Лига Европы

2025/26 – Атлетико, Лига чемпионов

Вспомним топ-10 тренеров, которые в ХХІ веке чаще всего выводили свои команды в полуфиналы еврокубков.

Тренеры с наибольшим количеством достигнутых полуфиналов еврокубков в XXI веке