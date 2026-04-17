Эмери и Симеоне снова вывели свои команды в полуфинал еврокубков
Вспомним топ-10 тренеров с наибольшим количеством достигнутых полуфиналов еврокубков в XXI веке
Унаи Эмери и Диего Симеоне во главе своих команд снова сыграют в полуфиналах еврокубков.
Для главного тренера Астон Виллы матчи Лиги Европы против Ноттингем Форест станут уже 9-м полуфиналом европейских турниров в карьере.
Больше выходов в полуфинал, чем у испанца, в ХХІ веке имеют только Жозе Моуриньо (12), Карло Анчелотти (11) и Пеп Гвардиола (10).
Команды Унаи Эмери в полуфиналах еврокубков (9)
- 2011/12 – Валенсия, Лига Европы
- 2013/14 – Севилья, Лига Европы
- 2014/15 – Севилья, Лига Европы
- 2015/16 – Севилья, Лига Европы
- 2018/19 – Арсенал, Лига Европы
- 2020/21 – Вильярреал, Лига Европы
- 2021/22 – Вильярреал, Лига чемпионов
- 2023/24 – Астон Вилла, Лига конференций
- 2025/26 – Астон Вилла, Лига Европы
Для Диего Симеоне матчи против Арсенала станут 6-м полуфиналом и все они были достигнуты во главе одной команды – Атлетико.
Команды Диего Симеоне в полуфиналах еврокубков (6)
- 2011/12 – Атлетико, Лига Европы
- 2013/14 – Атлетико, Лига чемпионов
- 2015/16 – Атлетико, Лига чемпионов
- 2016/17 – Атлетико, Лига чемпионов
- 2017/18 – Атлетико, Лига Европы
- 2025/26 – Атлетико, Лига чемпионов
Вспомним топ-10 тренеров, которые в ХХІ веке чаще всего выводили свои команды в полуфиналы еврокубков.
Тренеры с наибольшим количеством достигнутых полуфиналов еврокубков в XXI веке
- 12 – Жозе Моуриньо (Португалия)
- 11 – Карло Анчелотти (Италия)
- 10 – Пеп Гвардиола (Испания)
- 9 – Унаи Эмери (Испания)
- 8 – Юпп Хайнкес (Германия)
- 7 – Рафаэль Бенитес (Испания)
- 7 – Алекс Фергюсон (Шотландия)
- 7 – Оттмар Хитцвельд (Германия)
- 6 – Диего Симеоне (Аргентина)
- 6 – Луи ван Гал (Нидерланды)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
