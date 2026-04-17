Анонс 33-го тура итальянской Серии А: несите Интеру Скудетто, да поскорее!

Ну и как вам 32-й тур Серии А? Знатные выделись зарубы, которые внесли коррективы в турнирную таблицу, да и в памяти тоже останутся надолго. «Милан» окончательно закончился, «Наполи» повысили шансы на чемпионство, но так же сразу их и потеряли, а «Интер» выдал очередную шикарную игру, впрочем, как и их соперник «Комо». Всего пару туров осталось к официальному объявлению понижения в классе «Вероны» и «Пизы», а между «Лечче» и «Кремонезе» будет «золотой матч»? Весьма интересно, что в пятницу будет сразу 2 матча, потому интересное распределено на 4 дня и можно посмотреть большинство игр сразу.

17.04. 19:30. «Сассуоло» – «Комо». Тотал больше 2.5 за 1.76

Матч состоится на «Мапеи – Читта дель Триколоре» 17 апреля в 19:30. Главный судья Франческо Фурно.

Очередной развеселый матч выдался для «Сассуоло», причем в обоих таймах против «Дженоа». Начали с грубости и хамства на поле, продолжили тем же, а вишенкой на торте стала потасовка в подтрибунном помещении, за которую Берарди и Эллертсон получили по красной. Зачем это было делать игроки так и не признались, но без Доменико «Сассуоло» «поплыл», правда против течения и повезло, что хоть гол забили и потенциально могли зацепиться за ничью. Экубан с Мессиасом посчитали, что победа важнее и соорудили гол, на что «зеленым» ответить было нечем. Теперь в 33-м туре не помогут Берарди и Дойг из-за дисквалификации, а у Романьи, Пьераньоло, Канде травмы. Под вопросом Вранкс, Гарсия и Баколя. «Сассуоло» команда интересная, немало матчей провели без лидера, потому и сейчас особых проблем возникнуть не должно.

Эх, не вовремя «Комо» начало терять очки или не в тот момент конкуренты стали играть лучше. Если б не поражение и ничья, вообще бы «Милан» обогнали и заняли третье место. Пока же рискуют и пятое потерять, ведь «Рома» настроена на победы. Правда и команда Сеска Фабрегаса тоже не желает опять терять очки, а в прошлом туре не хватило лишь немного, чтобы камбэкнуть в игре с «Интером». Проблем с составом нет, потому стоит доказать, что очень хочется в еврокубки и не просто так, а действительно за трофеями. Можно отомстить «Интеру» уже 21 апреля в Кубке Италии, но в Серии А тоже надо победа, потому выкладываться придется на полную. «Комо» способно справиться с этой задачей, ведь состав позволяет. Статистика подтверждает: 56 забили и 26 пропустили, учитывая 4 в прошлом туре от «Интера». Могут конечно же лучше, что должны доказывать в каждом матче.

Победа «Комо» за 1.66 смотрится хорошо, как и ТБ2.5 за 1.76.

17.04. 21:45. «Интер» – «Кальяри». Победа «Интера» с форой (-2) за 2.0

Игра пройдет на «Джузеппе Меацца» в пятницу, в 21:45. Главный судья Маттео Маркетти.

После серии скучных и неудачных матчей «Интер» словно преобразился и стал играть кардинально по-другому. Развеселые матчи, с мощным стартом и обилием голов понравились фанатам, за исключением игры в защите. Играли против сильных соперников, потому защитников можно немного и оправдать. К примеру, против «Комо» 3 пропущенных еще и нормальный исход, ведь соперник традиционно давил и максимально наседал, создавая момент за моментом. Снова угодил в лазарет Лаутаро и не вышел в 32-м туре, есть вопросы к здоровью и может не появиться в 33-м. Киву способен и схитрить, но против «Кальяри» стоит поберечь аргентинца, потому как еще играть в Кубке Италии против «Комо» и в этой игре Мартинес нужнее. Очередную невнятную игру провел Димарко, потому пусть и он бы отдохнул, а с несложным соперником есть кому выйти на поле без потери качества. Сучич не поможет из-за дисквалификации, а Биссек вроде уже готов играть. Конкуренты практически принесли «Интеру» Скудетто на блюдечке, так по сути и не навязав борьбу за чемпионство. Тоскливо, такие были ожидания! А может еще кто-то сможет?

«Кальяри» выиграли матч жизни у «Кремонезе» и отдалились от зоны вылета. Даже сыграли очень даже ничего, атаковали, били и создавали голевые моменты – когда запахло проблемами, так сразу заиграли: а раньше, чтобы не портить нервы фанатам, не могли? Пизакане поменял местами Борелли и Эспозито, дав тем самым раскрыться получше второму. Себастьяно и так в хорошей форме, а вот Дженнаро пока после травмы бедра побаивается выкладываться на полную. Вообще непонятно зачем пока выпускать форварда при наличии Кылычсоя и Белотти, но Пизакане все же прав – надо ведь возвращать форму, а как пойдет уже надо посмотреть. Пока не очень, но игрок опытный и точно прибавит.

Вряд ли «Кальяри» сможет что-то сделать такому «Интеру» и даже фора (-2) на «неррадзурри» смотрится достаточно уверенно с кэфом 2.0.

18.04. 16:00. «Удинезе» – «Парма». Тотал больше 9.5 по угловым за 1.85

Матч пройдет на «Стадионе «Блуэнерджи» – «Стадио Фриули» в субботу, в 16:00. Судить будет Давиде Ди Марко.

Очень радует «Удинезе» в последнее время и есть за что похвалить команду! Не самый простой календарь «зебры» прошли как будто на самом легком уровне и за 3 прошлых матча не пропустили ни единого гола! Как и почему сказать сложно, но в очередной раз заслуживают слов: «могут, когда захотят»! Еще и «Милан» избили со счетом 3:0, владея мячом всего 37% времени, причем моментами доходило и до 20%. Шикарный матч выдал Юрген Эккеленкамп, в хорошей форме Николо Дзаньоло, который желает остаться в Серии А. Вот в «Удинезе» или же в более сильном клубе скорее всего неважно, главное не возвращаться в «Галатасарай». Важно теперь договориться с турками о не самой большой сумме трансфера и ударить по рукам. Травмированы: Дэвис, Заноли и Земура.

В последний раз «Парма» обыгрывала «Удинезе» аж в 2020-м году, после чего 5 матчей успеха не знали. В Серии А тоже 6 матчей подряд нету побед, а ведь как же красиво зарядили в феврале! Однако пока переживать нечего, ведь 14-е место и +9 от зоны вылета задел достаточно хороший. Правда еще бы пару раз выиграть и тогда можно добивать остаток сезона в свое удовольствие. Календарь не самый сложный, можно и остановиться на ничейных результатах, хотя «Пизу» должны обыгрывать, как минимальная задача в оставшихся играх. Забивать больше не стали, хотя из академии подтянули 20-летнего Миколаевски в помощь Пеллегрино. Матео изрядно устал в нынешнем сезоне, мечтает об отпуске, но и не откажется от вызова в сборную. Достойный игрок, правда учитывая конкуренцию, придется непросто, даже если будет забивать в каждом из оставшихся матчей. «Парма» симпатичная команда, но действительно – голов бы побольше!

Очень интересная пара, где вроде бы особо ждать и не стоит, но могут удивить и сыграть весело с традиционным голом «Пармы» в дебюте игры. Пусть будет ТБ9.5 по угловым за 1.85, если даже и нулевку откатают, бить то по воротам должны.

18.04. 19:00. «Наполи» – «Лацио». Тотал больше 5.5 угловых «Наполи» за 1.8

Игра, которая в принципе дотягивает до уровня «топ» пройдет 18 апреля в 19:00 на стадионе «Имени Диего Армандо Марадоны». Судить будет Лука Цуфферли вместе с Дарио Чеччони и Алессандро Ло Сисеро. На VAR Марко Ди Белло и Франческо Меравилья.

Эх «Наполи», нельзя вас хвалить, ведь после этого начинаются приключения! Только команда 5 матчей подряд победила и даже косвенно вернулась в гонку за чемпионство, как снова решили отдать очки, причем не самому сильному сопернику. Могли и второе место вернуть «Милану», но учитывая результаты команды, оно им не надо. Статистика у неаполитанцев неплохая (48:31), однако для команды такого уровня явно не то, что хотелось бы видеть. Еще и лидеры все в строю, но вот против «Пармы» помнили обо всем, кроме такой штуки, как реализация. Переиграли соперника по всем показателям, набили 20 ударов и 6 в створ, 74% владели мячом и даже по передачам были лучше чуть ли не в 3 раза. Однако реализация важнее всего, потому Хойлунду стоит обдумать этот вопрос, как и Джиоване пора уже тоже забить первый мяч. Лукаку добавили в список травмированных и конфликт будут скрывать, попутно решая, что с ним делать. В остальном у «Наполи» проблем нет и сохранить второе место они способны.

«Лацио» тоже прервал свою отличную серию, раздав очки аутсайдерам. Такой себе римский Робин Гуд, который богатых обидел, а бедных порадовал. Вот и «Фиорентине» подарили 3 очка, причем по игре явно заслужили хотя бы ничью. У «Лацио» в Серии А через потери особо ничего не поменялось, но есть возможность провести работу над ошибками перед Кубком Италии, сразившись попутно еще и с «Наполи». С составом проблем нет, если не считать повреждения у Мальдини, Ровеллы, Марушича, Гилы и Проведеля. Заменить их есть кому, подбор игроков у Сарри отличный и спорить с этим сложно. Раткова тоже можно ставить в состав, хотя игра Исаксена, Кансельери и Нослина пока выше всякой похвалы. Дед Педро даже лучше, потому Петару стоит задуматься над своей игрой. Если в общем, «Лацио» играет неплохо, но могут быть увереннее, если желают не болтаться в середине турнирной таблицы, а играть в еврокубках.

«Наполи» фаворит и это верно, ведь «Лацио» скорее всего будет наигрывать комбинации на Кубок, который приоритетнее. Потому можно забирать ТБ5.5 угловых «Наполи» за 1.8.

18.04. 21:45. «Рома» – «Аталанта». Тотал больше 2.5 за 1.95

Еще один топ-матч состоится в субботу, но уже в 21:45 на римском «Олимпико». Маттео Марченаро, Джованни Баччини и Кристиан Росси посмотрят на все с лучших мест на стадионе, а помогать увидеть абсолютно все им на VAR помогут Марко Гуида и Симоне Соцца.

«Рома» уже реабилитировалась за погром в игре с «Интером», но отдать очки «Пизе» было бы уже издевательством над фанатами. Гасперини понравилась игра, о чем он поделился с журналистами, но действительно ли римляне провели хороший матч? Если верить статистике, то что создали, то и реализовали, уступив сопернику по ударам, хотя пизанцы не отличаются прям хорошей игре в атаке. Снова феерил Мален, которого будут пытаться полноценно выкупить из аренды. Еще планируется чистка состава и на выход определили Довбика, Фергюсона, Эль-Шаарави, Сарагосу, Цимикаса и Уэсли. Если быть объективным, то вполне по делу, хотя Фергюсоном были довольны до травмы, в Сарагосу верили, как в основного вингера, да и Довбик подходил под философию Гасперини в виде таранного форварда, умеющего играть и на подыгрыше. Правда лучше для всех разойтись прямо сейчас и возможно все смогут поменять что-то в сторону позитива.

«Аталанта» едет в гости к своему бывшему тренеру и готова его удивлять. На кону еще матч в Кубке Италии, потому может перетасуют состав, однако справедливости ради стоит отметить, что состав отличный и его хватит на оба турнира. В Серии А уступили «Ювентусу» в прошлом туре, не смогли подобраться еще ближе к сопернику по 33-му туру и вот есть шанс сделать это в личной встрече. Статистика обеих команд почти одинаковая и «Рома» забила на гол больше: 44:28 у «Аталанты». 4 очка разницы между командами посильны для их ликвидации, но стоит выбрать: выложиться на 100% в Серии А или же оставить больше сил на Кубок. Легко не будет ни в одном из турниров, но «Аталанта» готова к такому вызову. Хин и Сулемана травмированы: Скамакка уже вернулся и особенно радует полузащита, при которой раскрылись все в нападении. Очень интересная команда, способная продемонстрировать качественный футбол.

В данной паре смотрится выигрышным ТБ2.5 за 1.95 и можно забрать гол Малена за 2.36.

19.04. 13:30. «Кремонезе» – «Торино». Победа «Торино» за 2.54

Матч пройдет на стадионе «Имени Джованни Дзини» в 13:30, в воскресенье. Майкл Фаббри отвечает за порядок.

«Кремонезе» после неожиданной победы над «Пармой» снова отправился на серию поражений и зона вылета никуда не делась, учитывая аналогично плохой период от конкурентов. Удручает лишь тот факт, что «Кальяри» уже оторвались на 6 очков и теперь придется драться с «Лечче» за место под солнцем. Календарь не самый простой, за исключением матчей с «Торино» и «Пизой», где хоть какие-то шансы на очки есть. Может и до «золотого матча» дотянут по итогу, что было бы крайне интересно. Марко Джампаоло думает иначе, ведь нервы максимального уровня никому не нужны. Не вовремя травмировался Варди, будет стараться максимально Бонаццоли, ведь остальные в нападении так себе. Хочется забыть прошлый матч, ведь мало того, что проиграли по статистике при 65% владения, так еще и выглядели, как пацаны с двора, которые разделились на команду прямо перед игрой и играли в кедах против профессионалов. С такой игрой мечтать о сохранении прописки не стоит, потому как то же «Лечче» выглядит временами интереснее.

«Торино» очень нравится в последнее время и снова бы не перехвалить симпатичную команду, знатно прибавившую в новом году. Аутсайдерам не давали никаких поводов для радости и забрали 6 очков. «Расцвел» Симеоне, в шикарной форме Влашич и Казадеи, а от Адамса ждали большего, как и от Лазаро, Тамеза и Ильхана. Во всяком случае играют достаточно неплохо, если не учитывать одну из худших защит в лиге. Потихоньку ребята исправляются, но уже поздно и надо доигрывать сезон, как уж получается. Статистика 37:54, -17 баланс и такое в средине турнирной таблицы нет ни у кого, если не считать «Парму», которая следует немного дальше. Зато о вылете думать не приходится, ведь есть задел на 4 тура вперед, а все из них «быки» точно проигрывать не собираются.

Победа «Торино» за 2.54 смотрится весьма хорошо и только от настроения команды зависит, действительно ли он зайдет. Но учитывая форму «Кремонезе», можно и попробовать.

19.04. 16:00. «Верона» – «Милан». Тотал больше 2.5 за 2.0

19 апреля в 16:00 сойдутся неудачники последних матчей на «Марк Антонио Бентегоди». Даниэле Чиффи отвечает за порядок.

Такая встречается парочка, что хочется просто сделать кратчайший анонс из нескольких предложений, чего собственно и хватило бы для описания того, что происходит с клубами в последнее время. Однако ладно, обижать никого не хочется, да и информации для обсуждения хватает. Ну давайте посмотрим: «Верона» проиграла 4 матча подряд и стоила ли того та победа над «Болоньей»? Что-то явно пошло не так, причем на протяжении сезона в целом. «Мастиффы» готовятся к Серии В, ведь даже самые оптимистично настроенные поклонники футбола понимают, что 9 очков отыграть даже за 6 туров нереально, причем если не получилось раньше, то сейчас тоже вряд ли выйдет. Статистика доказывает: 23:55 – не хуже всех, то вторая строчка снизу именно за «Вероной». Еще и календарь против команды и только героизм поможет цепляться за очки. Травмированных почти нет, надо играть в свое удовольствие и других вариантов уже нету.

«Милан» в Серию В вылетать не будет и «Вероне» не проигрывал с 2017 года, но фанатам от этого не легче. Сезон буквально разбился этой весной, когда начались ошибки, проблемы и поражения. Как же хотелось забрать Скудетто после победы над злейшими врагами, но этого не будет. Две игры подряд вообще не забивают, а 0:3 от «Удинезе» так никто и не понял. Впрочем, сам «Милан» в 2026-м понять трудно, да и не хочется даже разбираться, почему команда в нужный момент дала сбой – теперь бы место в топ-4 не потерять! Дополняет статус катастрофы пустой лазарет, потому Аллегри и отмазаться нет никакого повода, а игрокам должно быть стыдно за такой футбол. Ладно, критиковать «Милан» тоже не хочется, ведь им и так непросто, но выводы «россо-нери» должны сделать, если желают не опозориться в еврокубках в следующем сезоне. Да и за чемпионство тоже будут бороться, будут же?

Ну что, забираем победу «Вероны» за 6.33? Шутка, вряд ли «Милан» настолько плох, что отдаст очки еще и аутсайдеру с предпоследнего места. Пусть будет ТБ2.5 за 2 – в голевой футбол хочется верить, даже на фоне двух матчей миланцев подряд без голов.

19.04. 19:00. «Пиза» – «Дженоа». Тотал больше 2.5 за 2.4

Матч состоится 19 апреля в 19:00 на «Арене Гарибальди». Главный судья Валерио Креццини.

Очередная проба сыграть на победу будет у «Пизы» дома, где они и добыли свои 2 выигрыша за сезон. Статистика 23:58, последнее место и вполне все по делу. «Пиза» давно смирилась с вылетом, если проанализировать трансферную политику и отсутствие усиления состава. Непонятно зачем тренера нового брали, но видать Оскару Хильемарку предстоит руководить командой и в будущем, если ничего не поменяется. Может и молодняк оставят, хотя за Майстером, Дуросинми и Копполой очередь, а упрощает жизнь на будущее тот факт, что многие игроки в аренде. Перестройки избежать вряд ли получится, но это уже задачи на будущее, а пока стоит доиграть сезон, желательно выдав парочку достойных матчей.

«Дженоа» продолжает играть достойно и добыта очередная победа с дежурным прекрасным голом Руслана Малиновского. Снова зарядил издали, но опять не сдержался и получил желтую карточку, которая автоматически отправила его в статус дисквалифицированных, ведь уже перебор. Придется команде играть без него и Эллертсона – Микаэль что-то не поделил с Берарди в подтрибунке и думал, что судья это не заметит. А вот и ошибся, Рапуано был категоричен и выдал красную карточку. Минус 2 полузащитника не проблема для «Дженоа», ведь травмированных нету, а Амориму и Бальданзи лишние минуты точно не помешают. Да и Мазини тоже достоин основы, хоть и уступает Малиновскому по многим показателям. Весьма интересно, как Де Росси обыграет эту ситуацию, но вряд ли тренер захочет уступать «Пизе», причем и ничья тоже с таким соперником не нужна.

Очень красиво смотрятся 2.36 на победу «Дженоа» и это стоит забирать. ТБ2.5 за 2.4 тоже интересно.

19.04. 21:45. «Ювентус» – «Болонья». Тотал меньше 2.5 за 2.1

Игра пройдет на «Альянце» и станет последней для воскресенья, а время матча 21:45. Судить будет Маурицио Мариани.

Очень хорошо справляется «Ювентус» со своими соперниками, уже меньше допускает ошибок и благодаря победам удалось ворваться в топ-4. Расслабляться рановато, потому как наседает «Комо», да и «Рома» не против вернуться в Лигу чемпионов, потому тоже будет бороться. Статистика «Ювентуса» 55:29, не проигрывают с февраля, насобирали наград от Серии А и в целом смотрятся достаточно уверенно. Йылдыз не сбавляет обороты, прибавили Консейсау и Хонатан, а Лои Опенда назвали одним из самых провальных трансферов последнего времени. Джереми Бога же наоборот, солидно выручает и приносит команде очки. Ивуарийца намерены выкупить у «Ниццы», если верить слухам. Душан Влахович снова в лазарете – когда же это закончится? Остальные в полном порядке, если не считать некоторых игроков.

«Болонья» все же доигралась в еврокубках и уступила «Астон Вилле» также и второй матч. Теперь придется максимально поднажать в Серии А, однако попасть снова хотя бы в Лигу Конференций уже почти невозможно. Никого из Италии в еврокубках больше нету и только победа кого-то из топ-5 в Кубке Италии поможет «Болонье». Лишь бы это не был «Лацио», а остальным можно. Да и если УЕФА не поменяет правила. Если хочется прям уж без нервов, надо побеждать во всех в оставшихся матчах и надеяться на потери очков конкурентами. Отставание от шестого места 9 очков, потому уже ошибаться нельзя. Способна «Болонья» на уверенный камбэк в чемпионате? А кто ж их знает, целый сезон их лихорадит так, что и прогнозы делать не хочется.

Скорее всего будет ТМ2.5 за 2.1, ведь обеим командам есть что терять. Могут правда и сыграть в голевой футбол, смотря кто забьет первым и насколько быстро.

20.04. 21:45. «Лечче» – «Фиорентина». Тотал больше 2.5 за 2.15

Очередная битва аутсайдеров пройдет в понедельник на «Виа дель Маре» в 21:45. Судить будет Фабио Мареска.

Весь Лечче соберется на стадионе и возле него, чтобы поддержать своих любимчиков в столь важном матче. Действительно, битва за 6, а то и 9 очков, что вместе с успехов в следующих играх позволит остаться в Серии А. Календарь у «Лечче» действительно достаточно простой и если не считать «Ювентус», а может и «Дженоа», то должны брать очки не только путем ничейных результатов. Удручает, что в лазарете Соттиль, Бериша и Гашпар, но можно обойтись и без них, ведь другие игроки должны доказать, на что же они способны. Многое ждут от Банда, Стулича, Кулибали и Гандельмана. «Лечче» имеет статистику 21:45 и это худшая атака при не самой неудачной защите. От 16 места уже -6 очков, а спасительное 17-е имеет столько же: по 27 зачетных баллов и видимо именно с «Кремонезе» придется бороться за выживание и это тоже непростой экзамен.

«Фиорентина» окончательно вылезла со дна и по сути уже может не считаться аутсайдером. Благодаря хорошей серии из 5 матчей без поражений, 4 из которых победы, «фиалки» уже оторвались на 8 очков от зоны вылета и готовы продолжать играть хорошо, ведь из Лиги Конференций вылетели, хоть и победили в ответной игре у «Кристал Пэлас». Тоскливо, ведь шли хорошо, невзирая на многочисленные ошибки класса «близко к позору». Теперь осталось доиграть проваленный сезон в Серии А и собираться всей командой на барбекю, чтобы обсудить происходящее и будущее. Травмированы: Кин, Брешианини и Фортини, разыгрался Гюдмюндссон, с ассистом вернулся Соломон и по сути можно проводить качественные игры в оставшихся турах, продолжая удивлять. Вряд ли «Фиорентина» вылетит, однако сколько же в этом сезоне было удивлений, потому стоит придержать свои прогнозы.

Неплохой кэф на победу «Фиорентины» 2.15 так и манит, но пусть будет ТБ2.5 за 2.15 – красивая игра цифр, можно и рискнуть.

Статистический раздел

Прошлый 32-й тур Серии А прошел с большим количеством ноликов, но как не странно без нулевых ничьих. Всего забили 26, домашние команды 15, а гости 11. Лучший матч однозначно «Комо» – «Интер», непонятный поступок тура: потасовка Берарди и Эллертсона в подтрибунке и ненужная желтая Малиновского на 5-й минуте из-за чего Руслана в 33-м туре увидеть не удастся.

Об игроках потом, а сейчас же немного командной статистики:

Владение мячом: «Комо» (61.3%), «Интер» (59.5%), «Наполи» (58.6%).

«Сухие» ворота: «Комо» и «Интер» (15), «Лацио» (14).

Зрителей: «Милан» (73 145), «Интер» (72 735), «Рома» (62 574).

Удары в створ: «Интер» (6.2), «Ювентус» (6.0), «Комо» (5.2).

Точные передачи: «Наполи» (476.1), «Интер» (471.8), «Комо» (465.5).

Точные длинные передачи: «Болонья» (32.3), «Аталанта» (26.4), «Торино» (25.3).

Угловые: «Интер» (209), «Аталанта» (190), «Наполи» (171).

Перехваты: «Верона» (10.1), «Рома» (9.1), «Пиза» (8.9).

Отборы: «Верона» и «Лечче» (18.1), «Дженоа» (17.0).

Нарушения: «Верона» (16), «Кальяри» (14.7), «Рома» (14.3).

«Верона» топ-1 по желтым карточкам – их у них 71, а также третья по красным: 4. «Лацио» на первом по удалениям (7), но вплотную подобралась «Болонья», у которой их 6.

У игроков лидерство по голам удерживает Лаутаро Мартинес (16), а дальше идет легион с «Комо», в лице Паса и Дувикаса, у которых по 11. Димарко отдавайте уже приз лучшему ассистенту, ведь к его 14 голевым передачам приблизился только Николо Барелла с его 8.

Дальше статистика следующая:

Ожидаемые голы: Мойзе Кин (15.1), Лаутаро Мартинес (12.2), Никола Крстович (12.1).

Ожидаемые голы: Никола Крстович (0.78), Мойзе Кин (0.66), Никлас Фюллькруг (0.62).

Удары в створ: Эван Фергюсон и Никола Крстович (1.7), Лаутаро Мартинес (1.6).

Удары: Никола Крстович (5.4), Мойзе Кин (4.3), Джанлука Скамакка (4.1).

Точные передачи: Амир Ррахмани (77.4), Мануэль Локателли (74.0), Серджи Роберто (67.9).

Точные длинные передачи: Никола Моро (7.7), Мануэль Локателли (5.7), Лука Модрич (5.5).

Отборы: Патрицио Мазини (4.4), Никколо Фортини (3.7), Филип Костич (3.3).

Перехваты: Роберто Гальярдини (2.5), Армель Белла-Котчап (2.3), Джорджо Скальвини (2.1).

Сэйвы: Эмиль Аудеро (4.0), Ариянет Мурич (3.8), Элия Каприле (3.3).

Совершено нарушений: Лоренцо Лукка (3.8), Даниэль Москера (3.4), Дженнаро Боррелли (3.3).

На первое место по желтым выбрался Руслан Малиновский (10), который из-за их перебора автоматически пропускает 33-й тур. Тройло так и остается лидером по красным: 2. Интересно, как же поменяется ситуация в Серии А после следующего тура, за чем однозначно стоит проследить!