Один футболист Шахтера вошел в символическую сборную Лиги конференций
Алиссон Сантана помог донецкой команде пробиться в финал турнира после дуэли с «АЗ Алкмааром»
В четверг, 16 апреля, состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги конференций, в котором встретились нидерландский «АЗ Алкмаар» и донецкий «Шахтер».
Команды не сумели определить сильнейшего и сыграли вничью со счетом 2:2, однако подопечные Арды Турана пробились в следующий раунд благодаря победе в первом поединке (3:0).
Вингер донецкого клуба Алиссон Сантана стал единственным представителем «горняков», кто вошел в символическую сборную Лиги конференций по итогам ответных матчей.
Бразилец вышел в стартовом составе, провел на поле 61 минуту и записал на свой счет результативный удар, который позволил его команде открыть счет во втором тайме.
В сборную попали представители греческого АЕКа (четыре футболиста), три игрока французского «Страсбурга» и по одному футболисту из «Шахтера», «АЗ Алкмаара», английского «Кристал Пэлас» и итальянской «Фиорентины».
Результаты всех матчей 1/4 финала Лиги конференций:
- АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Шахтер (Украина) – 2:2 [первый матч – 0:3]
- Страсбург (Франция) – Майнц (Германия) – 4:0 [первый матч – 0:2]
- Фиорентина (Италия) – Кристал Пэлас (Англия) – 2:1 [первый матч – 0:3]
- АЕК Афины (Греция) – Райо Вальекано (Испания) – 3:1 [первый матч – 0:3]
Символическая сборная после ответных матчей Лиги конференций:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
