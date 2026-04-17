Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Один футболист Шахтера вошел в символическую сборную Лиги конференций
Лига конференций
17 апреля 2026, 15:37
45
0

Один футболист Шахтера вошел в символическую сборную Лиги конференций

Алиссон Сантана помог донецкой команде пробиться в финал турнира после дуэли с «АЗ Алкмааром»

Getty Images/Global Images Ukraine. Алиссон Сантана

В четверг, 16 апреля, состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги конференций, в котором встретились нидерландский «АЗ Алкмаар» и донецкий «Шахтер».

Команды не сумели определить сильнейшего и сыграли вничью со счетом 2:2, однако подопечные Арды Турана пробились в следующий раунд благодаря победе в первом поединке (3:0).

Вингер донецкого клуба Алиссон Сантана стал единственным представителем «горняков», кто вошел в символическую сборную Лиги конференций по итогам ответных матчей.

Бразилец вышел в стартовом составе, провел на поле 61 минуту и записал на свой счет результативный удар, который позволил его команде открыть счет во втором тайме.

В сборную попали представители греческого АЕКа (четыре футболиста), три игрока французского «Страсбурга» и по одному футболисту из «Шахтера», «АЗ Алкмаара», английского «Кристал Пэлас» и итальянской «Фиорентины».

Результаты всех матчей 1/4 финала Лиги конференций:

  • АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Шахтер (Украина) – 2:2 [первый матч – 0:3]
  • Страсбург (Франция) – Майнц (Германия) – 4:0 [первый матч – 0:2]
  • Фиорентина (Италия) – Кристал Пэлас (Англия) – 2:1 [первый матч – 0:3]
  • АЕК Афины (Греция) – Райо Вальекано (Испания) – 3:1 [первый матч – 0:3]

Символическая сборная после ответных матчей Лиги конференций:

По теме:
Шахтер третий раз в истории сыграет с командой из Англии на стадии плей-офф
Шанс для ЛНЗ? Саленко обеспокоен делами Шахтера на финише сезона УПЛ
Сергей КОВАЛЕЦ: «С АЗ Шахтер сделал выводы из игры против Леха»
Николай Тытюк Источник: SofaScore
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хладнокровие и короткий проблеск интриги. Шахтер сыграл вничью с АЗ
Футбол | 16 апреля 2026, 21:40 91
Хладнокровие и короткий проблеск интриги. Шахтер сыграл вничью с АЗ
Хладнокровие и короткий проблеск интриги. Шахтер сыграл вничью с АЗ

Донецкая команда вышла в полуфинал Лиги конференций

Мирон Маркевич оценил игру Лунина в матче с Баварией
Футбол | 16 апреля 2026, 14:44 0
Мирон Маркевич оценил игру Лунина в матче с Баварией
Мирон Маркевич оценил игру Лунина в матче с Баварией

Украинский голкипер пропустил четыре мяча в поединке с немецкой командой

Один из самых высокооплачиваемых футболистов Реала покинет клуб летом
Футбол | 17.04.2026, 12:27
Один из самых высокооплачиваемых футболистов Реала покинет клуб летом
Один из самых высокооплачиваемых футболистов Реала покинет клуб летом
Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
Футбол | 17.04.2026, 06:47
Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины узнала соперников и календарь турнира
Хоккей | 17.04.2026, 07:35
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины узнала соперников и календарь турнира
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины узнала соперников и календарь турнира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мирону Маркевичу нашли помощника в сборной Украины
Мирону Маркевичу нашли помощника в сборной Украины
15.04.2026, 09:56 12
Футбол
Голепад в Мюнхене. Реал и Бавария устроили перестрелку в ответном матче
Голепад в Мюнхене. Реал и Бавария устроили перестрелку в ответном матче
15.04.2026, 23:59 48
Футбол
Арбелоа назвал виновника поражения Реала от Баварии
Арбелоа назвал виновника поражения Реала от Баварии
16.04.2026, 08:49 16
Футбол
В УАФ выбрали нового тренера сборной и готовы платить меньше, чем Реброву
В УАФ выбрали нового тренера сборной и готовы платить меньше, чем Реброву
15.04.2026, 09:13 47
Футбол
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
16.04.2026, 06:23 14
Футбол
С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
16.04.2026, 21:41 5
Футбол
Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»
Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»
17.04.2026, 04:05 2
Бокс
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
16.04.2026, 00:49 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем