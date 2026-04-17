Один футболист Шахтера вошел в символическую сборную Лиги конференций

В четверг, 16 апреля, состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги конференций, в котором встретились нидерландский «АЗ Алкмаар» и донецкий «Шахтер».

Команды не сумели определить сильнейшего и сыграли вничью со счетом 2:2, однако подопечные Арды Турана пробились в следующий раунд благодаря победе в первом поединке (3:0).

Вингер донецкого клуба Алиссон Сантана стал единственным представителем «горняков», кто вошел в символическую сборную Лиги конференций по итогам ответных матчей.

Бразилец вышел в стартовом составе, провел на поле 61 минуту и записал на свой счет результативный удар, который позволил его команде открыть счет во втором тайме.

В сборную попали представители греческого АЕКа (четыре футболиста), три игрока французского «Страсбурга» и по одному футболисту из «Шахтера», «АЗ Алкмаара», английского «Кристал Пэлас» и итальянской «Фиорентины».

Результаты всех матчей 1/4 финала Лиги конференций:

АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Шахтер (Украина) – 2:2 [первый матч – 0:3]

Страсбург (Франция) – Майнц (Германия) – 4:0 [первый матч – 0:2]

Фиорентина (Италия) – Кристал Пэлас (Англия) – 2:1 [первый матч – 0:3]

АЕК Афины (Греция) – Райо Вальекано (Испания) – 3:1 [первый матч – 0:3]

Символическая сборная после ответных матчей Лиги конференций: