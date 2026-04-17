  4. Вероника Подрез – Кэти Бултер. Прогноз и анонс на матч WTA 250 в Руане
17 апреля 2026, 15:39
1070
0

Вероника Подрез – Кэти Бултер. Прогноз и анонс на матч WTA 250 в Руане

Поединок 1/4 финала состоится 17 апреля не ранее 16:00 по Киеву

17 апреля 2026, 15:39 |
1070
0
Вероника Подрез – Кэти Бултер. Прогноз и анонс на матч WTA 250 в Руане
WTA. Вероника Подрез

17 апреля в четвертьфинале турнира в Руане встретятся Вероника Подрез (WTA 209) и Кэти Бултер (WTA 64).

Начало матча запланировано на 16:30 по киевскому времени.

Вероника Подрез

Украинка проводит лучший турнир в карьере, никто не ожидал, что она сможет дойти до такой стадии. Отмечу прогресс в рейтинге, ведь если посмотреть в режиме лайв, Подрез войдет в топ-200, поднявшись не рекордную для себя позицию.

В Руане украинка обратила на себя внимание еще в квалификации, когда разгромила японку Комори – 6:0, 6:3 и чешку Салкову – 6:0, 6:4. Уже в первом круге пришлось играть с бывшей звездой и обладателем одного слэма американкой Слоан Стивенс, которую удалось одолеть – 6:2, 6:1. Нервным и напряженным получился матч против крепкой итальянки Элизабетты Кочччаретто, здесь была победа в трех партиях – 7:6, 4:6, 6:4. Подрез и до полуфинала добраться, где потенциально может сыграть с победителем пары Бондар – Кырстя.

Кэти Бултер

Британскую спортсменку можно считать типичным середняком мирового тенниса. В этом году Бултер одержала 13 побед в 19 встречах, сумев даже завоевать один титул в чешской Остраве. Есть явный прогресс в рейтинге, где удалось подняться на 42 позиции, что позволило вернуться в топ-100.

В Руане британка прошла недавнюю «нейтралку» из Узбекистана Тимофееву – 6:2, 6:2, а потом была победа над крепкой румынкой Кырстей – 7:6, 4:6, 6:1. Бултер не любители игры на грунте, если посмотреть на предыдущие сезоны, спортсменка мало выступала на этом покрытии.

Прогноз

Как показывает статистика, никогда ранее спортсменки между собой не играли. Вполне очевидно, что британку считают фаворитом этого матча, на ее стороне опыт, да и место выше в рейтинге.

На украинку не будет давить результат, Подрез и так далеко для себя зашла. С Бултер точно можно бороться, так что поставлю здесь на победу Вероники с форой +4,5 гейма за 1,7.

Прогноз Sport.ua: Фора Подрез (+4.5) за 1.70.

Прогноз Sport.ua
Вероника Подрез
17.04.2026 -
16:30
Кэти Бултер
Фора Подрез (+4.5) 1.70 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
