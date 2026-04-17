  4. Шанс для ЛНЗ? Саленко обеспокоен делами Шахтера на финише сезона УПЛ
Украина. Премьер лига
17 апреля 2026, 14:31 |
Шанс для ЛНЗ? Саленко обеспокоен делами Шахтера на финише сезона УПЛ

Легенда «Динамо» высказался о сложном графике «горняков»

ФК Динамо Киев. Олег Саленко

Легенда киевского Динамо Олег Саленко высказался о сложном графике донецкого Шахтера на финише нынешнего сезона.«Горняки» сейчас играют на два фронта – в УПЛ и в Лиге конференций.

– Вы сказали о сложном календаре. Шахтер имеет игру в запасе. Как думаете, сможет ли использовать это преимущество над ЛНЗ?

– Между матчами с Кристал Пелас у Шахтера будет еще игра с Динамо. Через 12 дней проведут пять матчей. Разместите переезды. Сложно, но должны достойно выйти из ситуации, – сказал Саленко.

В полуфинале Лиги конференций донецкий Шахтер сыграет против Кристал Пелес. В УПЛ подопечные Арды Турана проведут еще 8 матчей, среди которых игры против Динамо и Полесья.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ЛНЗ 23 16 3 4 35 - 14 18.04.26 13:00 Колос Ковалевка - ЛНЗ13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ 51
2 Шахтер Донецк 22 15 6 1 53 - 14 20.04.26 18:00 Шахтер Донецк - Полесье13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 192506.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес 51
3 Полесье 23 14 4 5 41 - 15 20.04.26 18:00 Шахтер Донецк - Полесье10.04.26 Полтава 0:4 Полесье05.04.26 Полесье 1:1 Верес18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев 46
4 Металлист 1925 23 11 8 4 29 - 13 18.04.26 15:30 Металлист 1925 - Кудровка15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 192519.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 1925 41
5 Динамо Киев 23 12 5 6 49 - 25 17.04.26 15:30 Динамо Киев - Заря11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев 41
6 Кривбасс 23 10 7 6 35 - 32 19.04.26 13:00 Кривбасс - Рух Львов12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс 37
7 Колос Ковалевка 23 8 10 5 21 - 21 18.04.26 13:00 Колос Ковалевка - ЛНЗ10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 192522.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка 34
8 Заря 22 8 8 6 31 - 27 17.04.26 15:30 Динамо Киев - Заря12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр05.04.26 Оболонь 3:3 Заря15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря08.03.26 Заря 4:0 Полтава01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря 32
9 Карпаты Львов 23 8 8 7 32 - 26 19.04.26 15:30 Эпицентр - Карпаты Львов11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка 32
10 Верес 23 6 8 9 19 - 29 20.04.26 13:00 Александрия - Верес15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Полесье 1:1 Верес22.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка14.03.26 Кудровка 0:0 Верес 26
11 Оболонь 23 6 7 10 20 - 38 17.04.26 18:00 Оболонь - Полтава11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Оболонь 3:3 Заря22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс 25
12 Эпицентр 23 7 2 14 26 - 36 19.04.26 15:30 Эпицентр - Карпаты Львов12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка 23
13 Кудровка 23 5 6 12 25 - 38 18.04.26 15:30 Металлист 1925 - Кудровка12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Кудровка 0:0 Верес08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка 21
14 Рух Львов 23 6 2 15 17 - 36 19.04.26 13:00 Кривбасс - Рух Львов10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов09.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 1925 20
15 Александрия 23 2 6 15 17 - 45 20.04.26 13:00 Александрия - Верес11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия06.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк 12
16 Полтава 23 2 4 17 19 - 60 17.04.26 18:00 Оболонь - Полтава10.04.26 Полтава 0:4 Полесье03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов08.03.26 Заря 4:0 Полтава 10
Полная таблица

Динамо Киев – Заря. Стали известны стартовые составы на игру
Сергей КОВАЛЕЦ: «С АЗ Шахтер сделал выводы из игры против Леха»
Шахтер начал продажу билетов на полуфинал Лиги конференций с Кристал Пелас
Олег Саленко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Кристал Пэлас Лига конференций
Олег Вахоцкий Источник: Футбол 24
Один из самых высокооплачиваемых футболистов Реала покинет клуб летом
Футбол | 17 апреля 2026, 12:27 1
Один из самых высокооплачиваемых футболистов Реала покинет клуб летом
Один из самых высокооплачиваемых футболистов Реала покинет клуб летом

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил об уходе австрийского защитника Давида Алабы

С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
Футбол | 16 апреля 2026, 21:41 5
С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций

Пройдя АЗ Алкмаар, горняки встретятся с Фиорентиной или Кристал Пэлас

После поражения от Баварии Реал готов попрощаться с четырьмя игроками
Футбол | 16.04.2026, 14:27
После поражения от Баварии Реал готов попрощаться с четырьмя игроками
После поражения от Баварии Реал готов попрощаться с четырьмя игроками
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
Футбол | 17.04.2026, 06:23
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
Аналитики назвали явного фаворита Лиги конференций и оценили шансы Шахтера
Футбол | 17.04.2026, 10:17
Аналитики назвали явного фаворита Лиги конференций и оценили шансы Шахтера
Аналитики назвали явного фаворита Лиги конференций и оценили шансы Шахтера
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
16.04.2026, 00:49 11
Футбол
Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
17.04.2026, 06:47 19
Футбол
В Реале нашли футболиста, виновного в поражении от Баварии
В Реале нашли футболиста, виновного в поражении от Баварии
16.04.2026, 07:00
Футбол
Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»
Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»
17.04.2026, 04:05 2
Бокс
УСИК впервые оценил бой Фьюри – Махмудов: «Я пошел молиться»
УСИК впервые оценил бой Фьюри – Махмудов: «Я пошел молиться»
15.04.2026, 22:40 1
Бокс
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
15.04.2026, 16:35 16
Футбол
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
16.04.2026, 06:23 14
Футбол
