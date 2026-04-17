Шанс для ЛНЗ? Саленко обеспокоен делами Шахтера на финише сезона УПЛ

Легенда киевского Динамо Олег Саленко высказался о сложном графике донецкого Шахтера на финише нынешнего сезона.«Горняки» сейчас играют на два фронта – в УПЛ и в Лиге конференций.

– Вы сказали о сложном календаре. Шахтер имеет игру в запасе. Как думаете, сможет ли использовать это преимущество над ЛНЗ?

– Между матчами с Кристал Пелас у Шахтера будет еще игра с Динамо. Через 12 дней проведут пять матчей. Разместите переезды. Сложно, но должны достойно выйти из ситуации, – сказал Саленко.

В полуфинале Лиги конференций донецкий Шахтер сыграет против Кристал Пелес. В УПЛ подопечные Арды Турана проведут еще 8 матчей, среди которых игры против Динамо и Полесья.