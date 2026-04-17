Нидерланды
17 апреля 2026, 13:21 | Обновлено 17 апреля 2026, 13:22
СТЕПАНОВ: «Надеюсь, через плей-офф выйдем в еврокубки»

Артем прокомментировал продление аренды с «Утрехтом»

17 апреля 2026, 13:21 | Обновлено 17 апреля 2026, 13:22
249
0
СТЕПАНОВ: «Надеюсь, через плей-офф выйдем в еврокубки»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

Украинский нападающий Артем Степанов прокомментировал продление аренды с нидерландским «Утрехтом» на следующий сезон.

«Мне здесь очень нравится. Я рад, что в последних матчах начал забивать больше, хотя должен сказать, что эти голы во многом – заслуга команды. Мы сделаем все, чтобы хорошо завершить сезон и, надеюсь, через плей-офф пробьемся в еврокубки.

Я хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, которую я получил в последнее время. Очень жду следующего периода в Утрехте».

Степанов присоединился к «Утрехту» зимой 2026 года и с тех пор сыграл 11 матчей в Эредивизи, забив четыре гола и отдав одну результативную передачу.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Степанов определился с клубом, в котором проведет сезон 2026/27
Артем СТЕПАНОВ: «Я не скоро забуду этот момент»
В Нидерландах поделились неутешительной информацией о будущем Зинченко
Иван Чирко Источник: ФК Утрехт
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
Футбол | 16 апреля 2026, 21:41 5
С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций

Пройдя АЗ Алкмаар, горняки встретятся с Фиорентиной или Кристал Пэлас

Назван футболист, который может составить конкуренцию Пономаренко в Динамо
Футбол | 17 апреля 2026, 13:01 0
Назван футболист, который может составить конкуренцию Пономаренко в Динамо
Назван футболист, который может составить конкуренцию Пономаренко в Динамо

Виталий Лобко забил восемь голов за последние восемь матчей в чемпионате Украины U-19

ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины узнала соперников и календарь турнира
Хоккей | 17.04.2026, 07:35
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины узнала соперников и календарь турнира
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины узнала соперников и календарь турнира
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
Футбол | 17.04.2026, 06:23
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
Самая высокорейтинговая победа в карьере. Подрез вышла в 1/4 финала Руана!
Теннис | 16.04.2026, 19:31
Самая высокорейтинговая победа в карьере. Подрез вышла в 1/4 финала Руана!
Самая высокорейтинговая победа в карьере. Подрез вышла в 1/4 финала Руана!
Популярные новости
Голепад в Мюнхене. Реал и Бавария устроили перестрелку в ответном матче
Голепад в Мюнхене. Реал и Бавария устроили перестрелку в ответном матче
15.04.2026, 23:59 48
Футбол
Икер КАСИЛЬЯС: «Это лучший вратарь в истории футбола»
Икер КАСИЛЬЯС: «Это лучший вратарь в истории футбола»
16.04.2026, 10:13 4
Футбол
Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»
Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»
17.04.2026, 04:05 2
Бокс
В Реале нашли футболиста, виновного в поражении от Баварии
В Реале нашли футболиста, виновного в поражении от Баварии
16.04.2026, 07:00
Футбол
Известна оценка Лунина за сумасшедший матч Бавария – Реал
Известна оценка Лунина за сумасшедший матч Бавария – Реал
16.04.2026, 07:34 15
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Произошла трагедия, и мы решили отказаться от боя»
Рико ВЕРХОВЕН: «Произошла трагедия, и мы решили отказаться от боя»
16.04.2026, 08:22
Бокс
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
16.04.2026, 00:49 11
Футбол
Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
17.04.2026, 06:47 19
Футбол
