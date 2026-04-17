СТЕПАНОВ: «Надеюсь, через плей-офф выйдем в еврокубки»
Артем прокомментировал продление аренды с «Утрехтом»
Украинский нападающий Артем Степанов прокомментировал продление аренды с нидерландским «Утрехтом» на следующий сезон.
«Мне здесь очень нравится. Я рад, что в последних матчах начал забивать больше, хотя должен сказать, что эти голы во многом – заслуга команды. Мы сделаем все, чтобы хорошо завершить сезон и, надеюсь, через плей-офф пробьемся в еврокубки.
Я хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, которую я получил в последнее время. Очень жду следующего периода в Утрехте».
Степанов присоединился к «Утрехту» зимой 2026 года и с тех пор сыграл 11 матчей в Эредивизи, забив четыре гола и отдав одну результативную передачу.
