ОФИЦИАЛЬНО. Степанов определился с клубом, в котором проведет сезон 2026/27

Форвард сборной Украины U-21 Артем Степанов, контракт которого принадлежит немецкому «Байеру», определился с клубом, где продолжит карьеру в сезоне 2026/27.

В нынешнем сезоне 18-летний футболист защищает цвета «Утрехта» на правах аренды – нидерландский клуб договорился о продлении соглашения еще на один год и прописал в контракте опцию возможного выкупа.

«ФК «Утрехт» видит большой потенциал в украинском нападающем и рад, что украинец сможет демонстрировать свои навыки на стадионе «Гальгенваард» и в следующем году. Важным условием для этого было право выкупа», – сообщила пресс-служба нидерландского клуба.

«Мне здесь действительно очень нравится», – объяснил Артем Степанов свой выбор. «Я рад, что в последних матчах стал забивать больше, хотя должен сказать, что во многом обязан этим голам команде.

Мы сделаем все возможное, чтобы хорошо завершить сезон и, надеюсь, выйти в еврокубки через плей-офф. Я хочу выразить огромную благодарность болельщикам за поддержку, которую получил за прошедший период. Я с нетерпением жду следующих матчей в составе «Утрехта».