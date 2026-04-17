  4. Названы лучший тренер, игрок и символическая сборная 15 тура Премьер-лиги
Украина. Премьер лига
17 апреля 2026, 13:17 | Обновлено 17 апреля 2026, 13:33
87
0

Названы лучший тренер, игрок и символическая сборная 15 тура Премьер-лиги

Признание получили наставник «Руха» Иван Федык и форвард «Металлиста 1925» Питер Итодо

17 апреля 2026, 13:17 | Обновлено 17 апреля 2026, 13:33
87
0
Названы лучший тренер, игрок и символическая сборная 15 тура Премьер-лиги
ФК Рух Львов. Иван Федык

Украинская Премьер-лига продолжает отмечать героев сезона 2025/26 и после доигрывания матча «Металлист 1925» – «Верес» (4:0) составила символическую сборную 15-го тура чемпионата, а также назвала лучшего футболиста и лучшего тренера 15-го тура.

Лучшим тренером тура коллективным решением группы из 35 экспертов был признан Иван Федык («Рух»), которому удалось одержать победу над «Полесьем» (1:0).

Совсем немного отстал от него Младен Бартулович («Металлист 1925» разгромил «Верес» – 4:0), а замкнул топ-3 Руслан Костышин («Колос» сыграл вничью с «Шахтером» – 0:0).

Звание лучшего футболиста тура единогласно было отдано автору хет-трика в матче «Металлиста 1925» и «Вереса» – Питеру Итодо. В топ-5 вошли Иван Пахолюк («Колос»), Мухаррем Яшари (ЛНЗ), Артур Микитишин («Кривбасс») и Хоакин Сифуэнтес («Эпицентр»).

Напомним, что Микитишин (а вместе с ним – Егор Твердохлеб) в 15-м туре представлял именно «Кривбасс». Уже во время зимнего трансферного окна оба перешли в ЛНЗ. Илир Красничи ранее представлял «Колос» (сейчас он – футболист «Полесья»).

Символическая сборная 15-го тура Украинской Премьер-лиги:

Вратарь: Иван Пахолюк («Колос»)

Защитники: Денис Кузык (ЛНЗ), Валерий Бондаренко («Колос»), Богдан Слюбик («Рух»), Александр Караваев («Динамо»)

Полузащитники: Хоакин Сифуэнтес («Эпицентр»), Егор Твердохлеб («Кривбасс»), Юрий Копына («Рух»), Мухаррем Яшари (ЛНЗ), Артур Микитишин («Кривбасс»)

Нападающий: Питер Итодо («Металлист 1925»)

Главный тренер: Иван Федык («Рух»)

Резерв: Андерсон Джордан («Заря»), Никита Бурда («Колос»), Николай Матвиенко («Шахтер»), Андрей Цуриков («Колос»), Александр Пихаленок («Динамо»), Джон Себерио («Эпицентр»), Илир Красничи («Колос»), Назар Волошин («Колос»), Филипп Будковский («Заря»), Матвей Пономаренко («Динамо»).

Николай Тытюк Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
