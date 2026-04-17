Названы лучший тренер, игрок и символическая сборная 15 тура Премьер-лиги

Украинская Премьер-лига продолжает отмечать героев сезона 2025/26 и после доигрывания матча «Металлист 1925» – «Верес» (4:0) составила символическую сборную 15-го тура чемпионата, а также назвала лучшего футболиста и лучшего тренера 15-го тура.

Лучшим тренером тура коллективным решением группы из 35 экспертов был признан Иван Федык («Рух»), которому удалось одержать победу над «Полесьем» (1:0).

Совсем немного отстал от него Младен Бартулович («Металлист 1925» разгромил «Верес» – 4:0), а замкнул топ-3 Руслан Костышин («Колос» сыграл вничью с «Шахтером» – 0:0).

Звание лучшего футболиста тура единогласно было отдано автору хет-трика в матче «Металлиста 1925» и «Вереса» – Питеру Итодо. В топ-5 вошли Иван Пахолюк («Колос»), Мухаррем Яшари (ЛНЗ), Артур Микитишин («Кривбасс») и Хоакин Сифуэнтес («Эпицентр»).

Напомним, что Микитишин (а вместе с ним – Егор Твердохлеб) в 15-м туре представлял именно «Кривбасс». Уже во время зимнего трансферного окна оба перешли в ЛНЗ. Илир Красничи ранее представлял «Колос» (сейчас он – футболист «Полесья»).

Символическая сборная 15-го тура Украинской Премьер-лиги:

Вратарь: Иван Пахолюк («Колос»)

Защитники: Денис Кузык (ЛНЗ), Валерий Бондаренко («Колос»), Богдан Слюбик («Рух»), Александр Караваев («Динамо»)

Полузащитники: Хоакин Сифуэнтес («Эпицентр»), Егор Твердохлеб («Кривбасс»), Юрий Копына («Рух»), Мухаррем Яшари (ЛНЗ), Артур Микитишин («Кривбасс»)

Нападающий: Питер Итодо («Металлист 1925»)

Главный тренер: Иван Федык («Рух»)

Резерв: Андерсон Джордан («Заря»), Никита Бурда («Колос»), Николай Матвиенко («Шахтер»), Андрей Цуриков («Колос»), Александр Пихаленок («Динамо»), Джон Себерио («Эпицентр»), Илир Красничи («Колос»), Назар Волошин («Колос»), Филипп Будковский («Заря»), Матвей Пономаренко («Динамо»).