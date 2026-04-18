Карло Анчелотти сказал, кто выиграет Лигу чемпионов

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти сделал свой прогноз на победителя Лиги чемпионов сезона 2025/26:

«Кто выиграет Лигу чемпионов? Не я, я это уже делал. Скажу, что это будет ПСЖ», – заявил 65-летний специалист.

«ПСЖ» является действующим победителем Лиги чемпионов. В этом сезоне французский гранд уже добрался до полуфинала, где встретится с «Баварией». Во втором полуфинале встретятся лондонский «Арсенал» и мадридский «Атлетико».

Ранее сообщалось о том, что Анчелотти определился со своим будущим в Бразилии.