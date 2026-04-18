Лига чемпионов18 апреля 2026, 22:01 | Обновлено 18 апреля 2026, 22:45
784
1
Карло Анчелотти сказал, кто выиграет Лигу чемпионов
Итальянец ожидает победы «ПСЖ»
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти сделал свой прогноз на победителя Лиги чемпионов сезона 2025/26:
«Кто выиграет Лигу чемпионов? Не я, я это уже делал. Скажу, что это будет ПСЖ», – заявил 65-летний специалист.
«ПСЖ» является действующим победителем Лиги чемпионов. В этом сезоне французский гранд уже добрался до полуфинала, где встретится с «Баварией». Во втором полуфинале встретятся лондонский «Арсенал» и мадридский «Атлетико».
Ранее сообщалось о том, что Анчелотти определился со своим будущим в Бразилии.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Анчеллтті 66 років
