Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карло Анчелотти сказал, кто выиграет Лигу чемпионов
Лига чемпионов
18 апреля 2026, 22:01 | Обновлено 18 апреля 2026, 22:45
784
1

Карло Анчелотти сказал, кто выиграет Лигу чемпионов

Итальянец ожидает победы «ПСЖ»

18 апреля 2026, 22:01 | Обновлено 18 апреля 2026, 22:45
784
1 Comments
Карло Анчелотти сказал, кто выиграет Лигу чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти сделал свой прогноз на победителя Лиги чемпионов сезона 2025/26:

«Кто выиграет Лигу чемпионов? Не я, я это уже делал. Скажу, что это будет ПСЖ», – заявил 65-летний специалист.

«ПСЖ» является действующим победителем Лиги чемпионов. В этом сезоне французский гранд уже добрался до полуфинала, где встретится с «Баварией». Во втором полуфинале встретятся лондонский «Арсенал» и мадридский «Атлетико».

Ранее сообщалось о том, что Анчелотти определился со своим будущим в Бразилии.

Карло Анчелотти Лига чемпионов ПСЖ
Даниил Кирияка Источник: Sport.fr
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Анчеллтті 66 років
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем