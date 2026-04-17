  4. Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
17 апреля 2026, 20:12 | Обновлено 17 апреля 2026, 20:23
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение

Игрок может быть готов сменить команду

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

По информации авторитетного ресурса The Athletic, Реал, несмотря на неудачи в нынешнем сезоне (вылет в Лиге чемпионов и отставание от Барселоны в 9 очков в Ла Лиге) не планирует менять пару вратарей на новый сезон.

Клуб полностью устраивает игра основного кипера Тибо Куртуа, который был одним из самых стабильных игроков в течение сезона.

Мадридцы считают, что бельгиец имеет все, чтобы оставаться первым номером еще сезон или два.

Устраивает Реал и Андрей Лунин, который показывает преданность команде и готовность ждать свой шанс.

Однако, по информации источника, в окружении украинца есть люди, которые советуют ему сменить команду в поисках игровой практики. Сообщается, что Лунин подумает над этим после сезона.

Андрей Лунин Тибо Куртуа Ла Лига Реал Мадрид
Иван Зинченко Источник: The Athletic
