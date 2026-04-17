Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение

По информации авторитетного ресурса The Athletic, Реал, несмотря на неудачи в нынешнем сезоне (вылет в Лиге чемпионов и отставание от Барселоны в 9 очков в Ла Лиге) не планирует менять пару вратарей на новый сезон.

Клуб полностью устраивает игра основного кипера Тибо Куртуа, который был одним из самых стабильных игроков в течение сезона.

Мадридцы считают, что бельгиец имеет все, чтобы оставаться первым номером еще сезон или два.

Устраивает Реал и Андрей Лунин, который показывает преданность команде и готовность ждать свой шанс.

Однако, по информации источника, в окружении украинца есть люди, которые советуют ему сменить команду в поисках игровой практики. Сообщается, что Лунин подумает над этим после сезона.