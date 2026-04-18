  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Они подвели свой клуб, и это не в первый раз»
18 апреля 2026, 06:32
Известный украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал вылет «Ливерпуля» из Лиги чемпионов после матча с «ПСЖ».

«Хозяевам нельзя было отказать в старании, настроенности. Они даже сумели добиться перелома и перехватили инициативу. Но «Ливерпуль» уже не впервые подвели игроки, ответственные за завершение атак: Вирц, Собослаи, Исак.

Вот почему парижане не действовали с оглядкой на тыл, а при первой же возможности массированно наступали. А их звезда Дембеле в очередной раз доказал, что умеет забивать решающие мячи», – отметил Маркевич.

Дмитрий Олийченко
