Мирон МАРКЕВИЧ: «Они подвели свой клуб, и это не в первый раз»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал вылет «Ливерпуля» из Лиги чемпионов после матча с «ПСЖ».

«Хозяевам нельзя было отказать в старании, настроенности. Они даже сумели добиться перелома и перехватили инициативу. Но «Ливерпуль» уже не впервые подвели игроки, ответственные за завершение атак: Вирц, Собослаи, Исак.

Вот почему парижане не действовали с оглядкой на тыл, а при первой же возможности массированно наступали. А их звезда Дембеле в очередной раз доказал, что умеет забивать решающие мячи», – отметил Маркевич.