Шахтер и Ноттингем Форест в четвертый раз сыграют в полуфиналах еврокубков
Упомянем матчи на стадиях 1/2 финала еврокубков команд, продолжающих борьбу в ЛЕ и ЛК
Определились все полуфинальные пары в Лиге Европы и Лиге конференций в сезоне 2025/26.
Лига Европы
- Фрайбург – Брага
- Ноттингем Форрест – Астон Вилла
Лига конференций
- Шахтер – Кристал Пэлас
- Райо Вальекано – Страсбург
Из всех этих 8 команд больше всего играли в полуфиналах еврокубков Ноттингем Форест и Шахтер – по 4 (с учетом сезона 2025/26).
Команды, продолжающие борьбу в ЛЕ и ЛК в сезоне 2025/26 по количеству участия в полуфиналах еврокубков (с учетом текущего сезона)
- 4 – Ноттингем Форест
- 4 – Шахтер
- 3 – Астон Вилла
- 2 – Бардо
- 1 – Фрайбург
- 1 – Кристал Пэлас
- 1 – Райо Вальекано
- 1 – Страсбург
Ноттингем Форест в полуфиналах еврокубков
- 2025/26, Лига Европы, Ноттингем Форест – Астон Вилла
- 1983/84, Кубок УЕФА, Ноттингем Форест – Андерлехт – 2:0–0:3
- 1979/80, Кубок европейских чемпионов, Ноттингем Форест – Аякс – 2:0–0:1
- 1978/79, Кубок европейских чемпионов, Ноттингем Форест – Кельн – 3:3–1:0
Астон Вилла в полуфиналах еврокубков
- 2025/26, Лига Европы, Астон Вилла – Ноттингем Форест
- 2023/24, Лига конференций, Астон Вилла – Олимпиакос – 2:4–0:2
- 1981/82, Кубок европейских чемпионов, Астон Вилла – Андерлехт – 1:0–0:0
Брага в полуфиналах еврокубков
- 2025/26, Лига Европы, Брага – Фрайбург
- 2010/11, Лига Европы, Брага – Бенфика – 1:0–1:2
Фрайбург в полуфиналах еврокубков
- 2025/26, Лига Европы, Фрайбург – Брага
Шахтер в полуфиналах еврокубков
- 2025/26, Лига конференций, Шахтер – Кристал Пэлас
- 2019/20, Лига Европы, Шахтер – Интер – 0:5
- 2015/16, Лига Европы, Шахтер – Севилья – 2:2–1:3
- 2008/09, Кубок УЕФА, Шахтер – Динамо – 2:1–1:1
Кристал Пэлас в полуфиналах еврокубков
- 2025/26, Лига конференций, Кристал Пэлас – Шахтер
Райо Вальекано в полуфиналах еврокубков
- 2025/26, Лига конференций, Райо Вальекано – Страсбург
Страсбур в полуфиналах еврокубков
- 2025/26, Лига конференций, Страсбур – Райо Вальекано
