Шахтер и Ноттингем Форест в четвертый раз сыграют в полуфиналах еврокубков

Определились все полуфинальные пары в Лиге Европы и Лиге конференций в сезоне 2025/26.

Лига Европы

Фрайбург – Брага

Ноттингем Форрест – Астон Вилла

Лига конференций

Шахтер – Кристал Пэлас

Райо Вальекано – Страсбург

Из всех этих 8 команд больше всего играли в полуфиналах еврокубков Ноттингем Форест и Шахтер – по 4 (с учетом сезона 2025/26).

Команды, продолжающие борьбу в ЛЕ и ЛК в сезоне 2025/26 по количеству участия в полуфиналах еврокубков (с учетом текущего сезона)

4 – Ноттингем Форест

4 – Шахтер

3 – Астон Вилла

2 – Бардо

1 – Фрайбург

1 – Кристал Пэлас

1 – Райо Вальекано

1 – Страсбург

Ноттингем Форест в полуфиналах еврокубков

2025/26, Лига Европы, Ноттингем Форест – Астон Вилла

1983/84, Кубок УЕФА, Ноттингем Форест – Андерлехт – 2:0–0:3

1979/80, Кубок европейских чемпионов, Ноттингем Форест – Аякс – 2:0–0:1

1978/79, Кубок европейских чемпионов, Ноттингем Форест – Кельн – 3:3–1:0

Астон Вилла в полуфиналах еврокубков

2025/26, Лига Европы, Астон Вилла – Ноттингем Форест

2023/24, Лига конференций, Астон Вилла – Олимпиакос – 2:4–0:2

1981/82, Кубок европейских чемпионов, Астон Вилла – Андерлехт – 1:0–0:0

Брага в полуфиналах еврокубков

2025/26, Лига Европы, Брага – Фрайбург

2010/11, Лига Европы, Брага – Бенфика – 1:0–1:2

Фрайбург в полуфиналах еврокубков

2025/26, Лига Европы, Фрайбург – Брага

Шахтер в полуфиналах еврокубков

2025/26, Лига конференций, Шахтер – Кристал Пэлас

2019/20, Лига Европы, Шахтер – Интер – 0:5

2015/16, Лига Европы, Шахтер – Севилья – 2:2–1:3

2008/09, Кубок УЕФА, Шахтер – Динамо – 2:1–1:1

Кристал Пэлас в полуфиналах еврокубков

2025/26, Лига конференций, Кристал Пэлас – Шахтер

Райо Вальекано в полуфиналах еврокубков

2025/26, Лига конференций, Райо Вальекано – Страсбург

Страсбур в полуфиналах еврокубков