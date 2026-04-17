  4. Шахтер и Ноттингем Форест в четвертый раз сыграют в полуфиналах еврокубков
17 апреля 2026, 10:57
Getty Images/Global Images Ukraine

Определились все полуфинальные пары в Лиге Европы и Лиге конференций в сезоне 2025/26.

Лига Европы

  • Фрайбург – Брага
  • Ноттингем Форрест – Астон Вилла

Лига конференций

  • Шахтер – Кристал Пэлас
  • Райо Вальекано – Страсбург

Из всех этих 8 команд больше всего играли в полуфиналах еврокубков Ноттингем Форест и Шахтер – по 4 (с учетом сезона 2025/26).

Команды, продолжающие борьбу в ЛЕ и ЛК в сезоне 2025/26 по количеству участия в полуфиналах еврокубков (с учетом текущего сезона)

  • 4 – Ноттингем Форест
  • 4 – Шахтер
  • 3 – Астон Вилла
  • 2 – Бардо
  • 1 – Фрайбург
  • 1 – Кристал Пэлас
  • 1 – Райо Вальекано
  • 1 – Страсбург

Ноттингем Форест в полуфиналах еврокубков

  • 2025/26, Лига Европы, Ноттингем Форест – Астон Вилла
  • 1983/84, Кубок УЕФА, Ноттингем Форест – Андерлехт – 2:0–0:3
  • 1979/80, Кубок европейских чемпионов, Ноттингем Форест – Аякс – 2:0–0:1
  • 1978/79, Кубок европейских чемпионов, Ноттингем Форест – Кельн – 3:3–1:0

Астон Вилла в полуфиналах еврокубков

  • 2025/26, Лига Европы, Астон Вилла – Ноттингем Форест
  • 2023/24, Лига конференций, Астон Вилла – Олимпиакос – 2:4–0:2
  • 1981/82, Кубок европейских чемпионов, Астон Вилла – Андерлехт – 1:0–0:0

Брага в полуфиналах еврокубков

  • 2025/26, Лига Европы, Брага – Фрайбург
  • 2010/11, Лига Европы, Брага – Бенфика – 1:0–1:2

Фрайбург в полуфиналах еврокубков

  • 2025/26, Лига Европы, Фрайбург – Брага

Шахтер в полуфиналах еврокубков

  • 2025/26, Лига конференций, Шахтер – Кристал Пэлас
  • 2019/20, Лига Европы, Шахтер – Интер – 0:5
  • 2015/16, Лига Европы, Шахтер – Севилья – 2:2–1:3
  • 2008/09, Кубок УЕФА, Шахтер – Динамо – 2:1–1:1

Кристал Пэлас в полуфиналах еврокубков

  • 2025/26, Лига конференций, Кристал Пэлас – Шахтер

Райо Вальекано в полуфиналах еврокубков

  • 2025/26, Лига конференций, Райо Вальекано – Страсбург

Страсбур в полуфиналах еврокубков

  • 2025/26, Лига конференций, Страсбур – Райо Вальекано
Йожеф Сабо назвал команду, которая станет чемпионом Украинской Премьер-лиги
КОПОЛОВЕЦ: Заря, Динамо – не станут проблемой для Шахтера
«Для Динамо – цель очевидна». Экс-игрок сборной – о перспективах киевлян
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УСИК: «Я готов отказаться от боя. Забирай его, он твой»
Бокс | 17 апреля 2026, 09:05 0
УСИК: «Я готов отказаться от боя. Забирай его, он твой»
УСИК: «Я готов отказаться от боя. Забирай его, он твой»

Александр хочет, чтобы Джошуа победил Фьюри

Громких слов не нужно: Шахтер сделал то, что был обязан сделать
Футбол | 17 апреля 2026, 10:11 4
Громких слов не нужно: Шахтер сделал то, что был обязан сделать
Громких слов не нужно: Шахтер сделал то, что был обязан сделать

Валерий Василенко без лишнего пиетета отдает должное закономерности

Аналитики назвали явного фаворита Лиги конференций и оценили шансы Шахтера
Футбол | 17.04.2026, 10:17
Аналитики назвали явного фаворита Лиги конференций и оценили шансы Шахтера
Аналитики назвали явного фаворита Лиги конференций и оценили шансы Шахтера
«Нам надо еще 4,5 балла, чтобы выйти в ЛЧ». Арда Туран удивил журналистов
Футбол | 16.04.2026, 11:34
«Нам надо еще 4,5 балла, чтобы выйти в ЛЧ». Арда Туран удивил журналистов
«Нам надо еще 4,5 балла, чтобы выйти в ЛЧ». Арда Туран удивил журналистов
С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
Футбол | 16.04.2026, 21:41
С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
Що курить автор заголовку?)
Популярные новости
Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
15.04.2026, 08:11 6
Футбол
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
16.04.2026, 06:23 13
Футбол
В Испании вынесли жесткий вердикт Лунину после матча с Баварией
В Испании вынесли жесткий вердикт Лунину после матча с Баварией
16.04.2026, 08:02 19
Футбол
УСИК впервые оценил бой Фьюри – Махмудов: «Я пошел молиться»
УСИК впервые оценил бой Фьюри – Махмудов: «Я пошел молиться»
15.04.2026, 22:40 1
Бокс
В Реале нашли футболиста, виновного в поражении от Баварии
В Реале нашли футболиста, виновного в поражении от Баварии
16.04.2026, 07:00
Футбол
Ломаченко нашел себе новую работу после ухода из бокса
Ломаченко нашел себе новую работу после ухода из бокса
16.04.2026, 07:32 24
Бокс
Хладнокровие и короткий проблеск интриги. Шахтер сыграл вничью с АЗ
Хладнокровие и короткий проблеск интриги. Шахтер сыграл вничью с АЗ
16.04.2026, 21:40 91
Футбол
