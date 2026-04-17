  4. Йожеф Сабо назвал команду, которая станет чемпионом Украинской Премьер-лиги
Украина. Премьер лига
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Шахтер Донецк

Бывший тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо оценил шансы донецкого «Шахтера» в полуфинале Лиги конференций против английского «Кристал Пэлас», а также прокомментировал борьбу в чемпионате с ЛНЗ:

«У «Шахтера» очень приличная глубина, фактически два равноценных состава. Туран может спокойно и дальше заниматься ротацией. В Премьер-лиге донецкая команда добьется своего, станет чемпионом, даже и не сомневаюсь, потому что ЛНЗ, смотрел я их матч в Черкассах против «горняков», не показал чемпионской игры.

К тому же подопечные Арды Турана имеют игру в запасе. ЛНЗ точно еще потеряет очки в последних семи турах. Им еще играть с «Динамо», как и «Шахтеру», но... «Горняки» в этом сезоне однозначно самая сильная команда в чемпионате и ее, уверен, раскупят летом.

Даже и не сомневаюсь, что за бразильской молодежью уже внимательно следят скауты из хороших европейских клубов.

Если «Шахтер» выиграет Лигу конференций, чего и желаю донецкому клубу, то этих бразильских пацанов, фамилии некоторых из них я не могу иногда произнести, продадут за очень солидные деньги, за пару десятков миллионов точно.

Алиссона, например, которого бы я назвал лучшим игроком ответного матча с АЗ и всего двухматчевого противостояния в целом. Три гола парень забил, как-никак», – подытожил Сабо.

Лига конференций АЗ Алкмаар Шахтер Донецк АЗ Алкмаар - Шахтер Йожеф Сабо Арда Туран Алиссон Сантана
Николай Тытюк Источник: BLIK
