  Астон Вилла установила несколько рекордов в еврокубках, 100 голов Уоткинса
17 апреля 2026, 10:27 | Обновлено 17 апреля 2026, 10:51
Астон Вилла установила несколько рекордов в еврокубках, 100 голов Уоткинса

Бирмингемцы победили в 9 матчах на «Вилла Парк» и в 9 матчах Лиги Европы подряд

Getty Images/Global Images Ukraine. Олли Уоткинс

Астон Вилла стала первой английской командой, победившей в 9 матчах Лиги Европы подряд.

Предыдущее достижение принадлежало Челси (8), установленному в период с 2013 по 2018 годы.

Рекордную 9-ю победу Астон Вилла одержала в ответном матче четвертьфинала турнира над Болоньей со счетом 4:0.

Победная серия Астон Виллы в Лиге Европы (9)

  • Астон Вилла – Болонья – 4:0
  • Болонья – Астон Вилла – 1:3
  • Астон Вилла – Лилль – 2:0
  • Лилль – Астон Вилла – 0:1
  • Астон Вилла – РБ Зальцбург – 3:2
  • Фенербахче – Астон Вилла – 0:1
  • Базель – Астон Вилла – 1:2
  • Астон Вилла – Янг Бойз – 2:1
  • Астон Вилла – Маккаби Т.-А. – 2:0

Также Астон Вилла впервые в своей истории победила в 9 домашних еврокубковых матчах.

Победная домашняя серия Астон Виллы в еврокубках (9)

  • 2025/26, ЛЕ, Астон Вилла – Болонья – 4:0
  • 2025/26, ЛЕ, Астон Вилла – Лилль – 2:0
  • 2025/26, ЛЕ, Астон Вилла – РБ Зальцбург – 3:2
  • 2025/26, ЛЕ, Астон Вилла – Янг Бойз – 2:1
  • 2025/26, ЛЕ, Астон Вилла – Маккаби Т.-А. – 2:0
  • 2025/26, ЛЕ, Астон Вилла – Болонья – 1:0
  • 2024/25, ЛЧ, Астон Вилла – ПСЖ – 3:2
  • 2024/25, ЛЧ, Астон Вилла – Брюгге – 3:0
  • 2024/25, ЛЧ, Астон Вилла – Селтик – 4:2

Нападающий Астон Виллы Олли Уоткинс забил свой 100-й гол за клуб во всех турнирах. С момента своего дебюта за бирмингемцев (15 сентября 2020) только двое игроков АПЛ кроме него забили 100+ голов: Мохамед Салах (159) и Эрлинг Холанд (157).

