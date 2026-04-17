Астон Вилла установила несколько рекордов в еврокубках, 100 голов Уоткинса
Бирмингемцы победили в 9 матчах на «Вилла Парк» и в 9 матчах Лиги Европы подряд
Астон Вилла стала первой английской командой, победившей в 9 матчах Лиги Европы подряд.
Предыдущее достижение принадлежало Челси (8), установленному в период с 2013 по 2018 годы.
Рекордную 9-ю победу Астон Вилла одержала в ответном матче четвертьфинала турнира над Болоньей со счетом 4:0.
Победная серия Астон Виллы в Лиге Европы (9)
- Астон Вилла – Болонья – 4:0
- Болонья – Астон Вилла – 1:3
- Астон Вилла – Лилль – 2:0
- Лилль – Астон Вилла – 0:1
- Астон Вилла – РБ Зальцбург – 3:2
- Фенербахче – Астон Вилла – 0:1
- Базель – Астон Вилла – 1:2
- Астон Вилла – Янг Бойз – 2:1
- Астон Вилла – Маккаби Т.-А. – 2:0
Также Астон Вилла впервые в своей истории победила в 9 домашних еврокубковых матчах.
Победная домашняя серия Астон Виллы в еврокубках (9)
- 2025/26, ЛЕ, Астон Вилла – Болонья – 4:0
- 2025/26, ЛЕ, Астон Вилла – Лилль – 2:0
- 2025/26, ЛЕ, Астон Вилла – РБ Зальцбург – 3:2
- 2025/26, ЛЕ, Астон Вилла – Янг Бойз – 2:1
- 2025/26, ЛЕ, Астон Вилла – Маккаби Т.-А. – 2:0
- 2025/26, ЛЕ, Астон Вилла – Болонья – 1:0
- 2024/25, ЛЧ, Астон Вилла – ПСЖ – 3:2
- 2024/25, ЛЧ, Астон Вилла – Брюгге – 3:0
- 2024/25, ЛЧ, Астон Вилла – Селтик – 4:2
Нападающий Астон Виллы Олли Уоткинс забил свой 100-й гол за клуб во всех турнирах. С момента своего дебюта за бирмингемцев (15 сентября 2020) только двое игроков АПЛ кроме него забили 100+ голов: Мохамед Салах (159) и Эрлинг Холанд (157).
Aston Villa are the first English side in history to win nine consecutive Europa League games.— Squawka (@Squawka) April 16, 2026
◉ 2-0 vs. Maccabi Tel Aviv
◉ 2-1 vs. Young Boys
◉ 1-2 vs. Basel
◉ 0-1 vs. Fenerbahçe
◉ 3-2 vs. Salzburg
◉ 0-1 vs. Lille
◉ 2-0 vs. Lille
◉ 1-3 vs. Bologna
◉ 4-0 vs. Bologna… pic.twitter.com/ku3DNHh8VB
The first English side to win 9️⃣ consecutive games in the @EuropaLeague – Unai Emery's Aston Villa 😌 pic.twitter.com/EIW8kh0bJu— Aston Villa (@AVFCOfficial) April 16, 2026
Ollie Watkins has now scored 100 goals in all competitions for Aston Villa! 👏🤩 pic.twitter.com/v5gIivpMLu— Match of the Day (@BBCMOTD) April 16, 2026
100 - Ollie Watkins is the third Premier League player to score 100 goals in all competitions since his Aston Villa debut (15th Sep 2020) alongside Mohamed Salah (159) and Erling Haaland (157). Club. pic.twitter.com/zYuy2iEOZT— OptaJoe (@OptaJoe) April 16, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
