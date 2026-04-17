  4. Астон Вилла – Болонья – 4:0 (7:1). Эмери идет за кубком. Видео голов, обзор
16.04.2026 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:1 4 : 0
Астон Вилла – Болонья – 4:0 (7:1). Эмери идет за кубком. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор поединка Лиги Европы

17 апреля 2026, 01:04 |
13
0
Астон Вилла – Болонья – 4:0 (7:1). Эмери идет за кубком. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 16 апреля 2026 года, состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги Европы сезона 2025/26 между английской «Астон Виллой» и итальянской «Болоньей».

Игра прошла на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме и завершилась победой хозяев поля со счетом 4:0. По сумме двух встреч счет составил 7:1 в пользу «Астон Виллы».

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери уже неодноразово побеждал в Лиге Европы.

Лига Европы УЕФА 2025/26
1/4 финала. Ответный матч, 16 апреля 2026
Астон Вилла (Англия) – Болонья (Италия) – 4:0 [первый матч – 3:1]
Голы: Уоткинс, 16, Буэндия, 26, Роджерс, 39, Конса, 89

Видео голов и обзор матча

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Эзри Конса (Астон Вилла).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Морган Роджерс (Астон Вилла), асcист Джон МакГинн.
26’
ГОЛ ! Мяч забил Эмилиано Буэндиа (Астон Вилла), асcист Люка Динье.
16’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла), асcист Морган Роджерс.
Комментарии 0
