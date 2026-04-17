Наставник Кристал Пэлас оценил будущий матч с Шахтером и вспомнил Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливер Гласнер

Главный тренер английского «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер поделился мнением о предстоящем противостоянии с донецким «Шахтером» в полуфинале Лиги конференций.

Лондонский клуб на предыдущей стадии одолел итальянскую «Фиорентину» по сумме двух игр (3:0, 1:2), а «горняки» оказались сильнее нидерландского «АЗ Алкмаар» (3:0, 2:2).

«Я думаю, что первый и самый большой шаг, который мы сделали, был в домашней игре – вероятно, мы завоевали там путевку в полуфинал. Во втором матче мы хорошо начали, но после того, как соперник сравнял счет с пенальти, то вернул себе веру.

Второй пропущенный гол сразу после перерыва слишком сильно усложнил нам жизнь. Однако нужно отдать должное игрокам за их стойкость. Мы не очень хорошо играли в атаке, но надежно защищались и не дали много шансов оппоненту. Думаю, мы заслуживали выхода в полуфинал.

Честно говоря, я еще не следил за «Шахтером» подробно, но я видел их состав, и они играли с шестью бразильскими и пятью украинскими игроками, а в прошлый раз это было семь бразильцев и четверо украинцев, поэтому я ожидаю очень техничного соперника.

У нас уже есть опыт против украинских команд, ведь мы играли с киевским «Динамо» в нынешнем сезоне Лиги конференций. Теперь у нас есть две недели, чтобы подготовиться, как следует проанализировать их игру. Мы будем готовы, когда придет время», – подытожил Гласнер.

Николай Тытюк Источник: УЕФА
