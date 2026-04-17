17 апреля 2026, 09:19 | Обновлено 17 апреля 2026, 09:55
Украинский тренер: «Бразильские легионеры затащили Шахтер в полуфинал»

Александр Бабич высказался о матче Шахтера против АЗ (2:2)

17 апреля 2026, 09:19 | Обновлено 17 апреля 2026, 09:55
443
0
Украинский тренер: «Бразильские легионеры затащили Шахтер в полуфинал»
ФК Шахтер Донецк

Известный украинский тренер Александр Бабич поделился эмоциями после ничьей донецкого Шахтера против АЗ (2:2), позволившей «горнякам» квалифицироваться в полуфинал Лиги конференций.

- Александр Александрович, как вам поединок в Алкмааре, оправдал возложенные на него надежды, понравился по своему напряжению, все ли было решено в противостоянии между АЗ и Шахтером еще неделю назад в Кракове и интригой особенно не пахло?

– Как я и прогнозировал, имея преимущество в три гола, во втором матче Шахтер сыграл более раскрепощенно, по счету. Да, в общем-то, и получилось. Вместо этого от АЗ ожидал куда большего. Думал, они с большей самоотдачей попытаются сыграть, будут отчаянно пытаться нивелировать гандикап горняков, но ничего у нидерландской команды не получилось.

Понравилось, что Шахтер играл не отходя от своего атакующего стиля, несмотря на комфортное преимущество. Не села команда Арды Турана в защиту. Действовала по счету, но не закрывалась.

– Игра «горняков» была далеко не безгрешной, соглашаетесь? Например, по-моему, не обязательно было заставлять фанов тянуться за валидолом на 80-й минуте, пропустив от Матея Шина второй гол.

– Конечно, игра Шахтера была далека от идеала, говорю, как тренер, который не просто смотрел игру, как болельщик, а анализировал ее. К примеру, мне не понравилась определенная расслабленность «горняков» после гола Алиссона. На время донецкая команда отдала инициативу, расслабилась, за что и была наказана. И здесь есть вопросы не только к игрокам, но и к тренеру.

– Речь о заменах?

– Да, Туран провел в течение десяти минут четыре замены [Эгиналду вместо Алиссона, Марлон Гомес заменил Изаки Силву, Лукас Феррейра поменялся местами с Невертоном, а Лука Мейреллиш с Кауаном Элиасом]. Он фактически полностью перекроил атакующее звено, несколько усилив защитное, выпустив опорника Марлона Гомеса вместо Изаки Силвы.

Однако стоит сказать, что с заменами Туран все же угадал, потому что именно свежие Феррейра и Мейреллиш на двоих и сообразили второй гол, окончательно «закрывший игру». Однако, повторюсь, расслабление игроков Шахтера несколько беспокоит. Надо делать выводы. Проще и спокойнее должна играть команда и не выключаться преждевременно из борьбы.

– Можно ли сказать, что Шахтер прошел АЗ на классе, благодаря высшему индивидуальному мастерству игроков?

– Благодаря высшему индивидуальному мастерству игроков – да, на классе – нет. Потому что класс – это о команде в целом. Бразильские легионеры затащили Шахтер в полуфинал на своих плечах.

Что касается четкой командной игры, системности, то ее не то, что нет, но над этим компонентом еще предстоит немало проработать Турану.

Кроме бразильцев, я бы хотел отметить и наших ребят. Во второй игре, например, хорошо действовал ромб Ризнык – Бондарь и Матвиенко – Назарина.

Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
