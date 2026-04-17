Экс-форвард Шахтера: «Динамо не хватало этого игрока»

Бывший форврад донецкого Шахтера Руслан Фомин дал прогноз на матч киевского Динамо против луганской Зари в 24 туре Украинской Премьер-лиги.

«Я думаю, что после двух поражений подряд Динамо все же должно реабилитироваться. Предполагаю, что киевляне выиграют этот матч. Возвращается Матвей Пономаренко. Не хватало, конечно, форварда», – сказал Руслан.

Матч Динамо – Заря состоится сегодня 17 апреля. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Динамо занимает 5 строчку турнирной таблки, имея в своем активе 41 турнирный балл после 23 сыгранных матчей. Заря находится на 8 строчке с 32 баллами.