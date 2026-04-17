Экс-форвард Шахтера: «Динамо не хватало этого игрока»
Руслан Фомин дал прогноз на матч киевского Динамо против луганской Зари
Бывший форврад донецкого Шахтера Руслан Фомин дал прогноз на матч киевского Динамо против луганской Зари в 24 туре Украинской Премьер-лиги.
«Я думаю, что после двух поражений подряд Динамо все же должно реабилитироваться. Предполагаю, что киевляне выиграют этот матч. Возвращается Матвей Пономаренко. Не хватало, конечно, форварда», – сказал Руслан.
Матч Динамо – Заря состоится сегодня 17 апреля. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Динамо занимает 5 строчку турнирной таблки, имея в своем активе 41 турнирный балл после 23 сыгранных матчей. Заря находится на 8 строчке с 32 баллами.
