Португалия15 июня 2026, 00:32 | Обновлено 15 июня 2026, 01:16
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Судаков может получить повышение после Бенфики
Георгий может продолжить карьеру в Серии А
15 июня 2026, 00:32 | Обновлено 15 июня 2026, 01:16
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Футболист сборной Украины Георгий Судаков может в скором времени покинуть «Бенфику».
Украинец не против сменить клуб, и интерес к нему может возобновить «Наполи». Отмечается, что футболист может продолжить карьеру в итальянском клубе за 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что после вылета из еврокубков «Сельта» уже активно формирует состав на следующий сезон – и в центре внимания оказался украинский полузащитник Георгий Судаков.
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