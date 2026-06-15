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Португалия
15 июня 2026, 00:32 | Обновлено 15 июня 2026, 01:16
765
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Судаков может получить повышение после Бенфики

Георгий может продолжить карьеру в Серии А

15 июня 2026, 00:32 | Обновлено 15 июня 2026, 01:16
765
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Судаков может получить повышение после Бенфики
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков
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Футболист сборной Украины Георгий Судаков может в скором времени покинуть «Бенфику».

Украинец не против сменить клуб, и интерес к нему может возобновить «Наполи». Отмечается, что футболист может продолжить карьеру в итальянском клубе за 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что после вылета из еврокубков «Сельта» уже активно формирует состав на следующий сезон – и в центре внимания оказался украинский полузащитник Георгий Судаков.

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Дмитрий Олийченко Источник: Камон, Плей
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Автор статті, що ти пишеш!? Жозе Моуріньо вже не є тренером Бенфіки!
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