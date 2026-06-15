Судаков может получить повышение после Бенфики

Футболист сборной Украины Георгий Судаков может в скором времени покинуть «Бенфику».

Украинец не против сменить клуб, и интерес к нему может возобновить «Наполи». Отмечается, что футболист может продолжить карьеру в итальянском клубе за 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что после вылета из еврокубков «Сельта» уже активно формирует состав на следующий сезон – и в центре внимания оказался украинский полузащитник Георгий Судаков.