  4. ФОТО. Бывший судья АПЛ оставил семье около £1,3 млн после смерти
17 апреля 2026, 00:50 | Обновлено 17 апреля 2026, 00:53
ФОТО. Бывший судья АПЛ оставил семье около £1,3 млн после смерти

Урия Ренни позаботился о своей семье

Getty Images/Global Images Ukraine. Урия Ренни

Бывший рефери английской Премьер-лиги Урия Ренни оставил семье около £1,3 млн после смерти в 65 лет.

Первый темнокожий арбитр АПЛ скончался в июне 2025 года после борьбы с раком. Он не оставил завещания, поэтому его состояние перейдет партнерше и двум детям.

Ренни начал судить в 1994 году, провел более 300 матчей, из них 175 – в Премьер-лиге. В 1997 году он вошел в историю, став первым темнокожим рефери АПЛ.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

После завершения карьеры он занимался вопросами равенства, инклюзии и ментального здоровья, а незадолго до смерти стал канцлером университета Шеффилд Халлам.

В 2025 году он рассказал о редком заболевании, из-за которого был парализован ниже пояса.

После его смерти в адрес Ренни прозвучали многочисленные слова уважения – его называли пионером и выдающимся арбитром.

По теме:
ФОТО. Шокирующая сумма: сколько получил Мудрик, не играя в Челси?
Ноттингем Форест – Порту – 1:0 (2:1). Трогательное празднование. Видеообзор
ФОТО. «Забыли про футбол»: ведущая ЛЧ затмила матч Бавария – Реал
Максим Лапченко Источник: The Sun
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
Футбол | 16 апреля 2026, 06:23 13
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары

В полуфиналах сыграют: ПСЖ – Бавария, Атлетико – Арсенал

Известна оценка Лунина за сумасшедший матч Бавария – Реал
Футбол | 16 апреля 2026, 07:34 13
Известна оценка Лунина за сумасшедший матч Бавария – Реал
Известна оценка Лунина за сумасшедший матч Бавария – Реал

Мюнхенцы победили со счётом 4:3

Арбелоа назвал виновника поражения Реала от Баварии
Футбол | 16.04.2026, 08:49
Арбелоа назвал виновника поражения Реала от Баварии
Арбелоа назвал виновника поражения Реала от Баварии
ФОТО. Сенсационный вариант для одного из самых дорогих футболистов
Футбол | 17.04.2026, 01:34
ФОТО. Сенсационный вариант для одного из самых дорогих футболистов
ФОТО. Сенсационный вариант для одного из самых дорогих футболистов
АЗ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч четвертьфинала Лиги конференций
Футбол | 16.04.2026, 18:09
АЗ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч четвертьфинала Лиги конференций
АЗ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч четвертьфинала Лиги конференций
Популярные новости
ФЬЮРИ: «Забудьте об этом супертяже, он уже закончился, ему конец»
ФЬЮРИ: «Забудьте об этом супертяже, он уже закончился, ему конец»
15.04.2026, 04:32 1
Бокс
«Ха-ха». Ковтун ответил украинцам на критику в связи со сменой гражданства
«Ха-ха». Ковтун ответил украинцам на критику в связи со сменой гражданства
15.04.2026, 05:25 19
Другие виды
Мирону Маркевичу нашли помощника в сборной Украины
Мирону Маркевичу нашли помощника в сборной Украины
15.04.2026, 09:56 12
Футбол
В УАФ выбрали нового тренера сборной и готовы платить меньше, чем Реброву
В УАФ выбрали нового тренера сборной и готовы платить меньше, чем Реброву
15.04.2026, 09:13 43
Футбол
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
15.04.2026, 06:23 2
Футбол
ФИФА приняла решение об участии Ирана в чемпионате мира 2026
ФИФА приняла решение об участии Ирана в чемпионате мира 2026
15.04.2026, 03:02 10
Футбол
УСИК впервые оценил бой Фьюри – Махмудов: «Я пошел молиться»
УСИК впервые оценил бой Фьюри – Махмудов: «Я пошел молиться»
15.04.2026, 22:40 1
Бокс
Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
15.04.2026, 08:11 6
Футбол
