ФОТО. Бывший судья АПЛ оставил семье около £1,3 млн после смерти

Бывший рефери английской Премьер-лиги Урия Ренни оставил семье около £1,3 млн после смерти в 65 лет.

Первый темнокожий арбитр АПЛ скончался в июне 2025 года после борьбы с раком. Он не оставил завещания, поэтому его состояние перейдет партнерше и двум детям.

Ренни начал судить в 1994 году, провел более 300 матчей, из них 175 – в Премьер-лиге. В 1997 году он вошел в историю, став первым темнокожим рефери АПЛ.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

После завершения карьеры он занимался вопросами равенства, инклюзии и ментального здоровья, а незадолго до смерти стал канцлером университета Шеффилд Халлам.

В 2025 году он рассказал о редком заболевании, из-за которого был парализован ниже пояса.

После его смерти в адрес Ренни прозвучали многочисленные слова уважения – его называли пионером и выдающимся арбитром.